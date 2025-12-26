Giá xăng dầu hôm nay 26/12: Thị trường ổn định

(VTC News) -

Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Giá dầu thế giới hôm nay ổn định nhưng xu hướng sụt giảm mạnh những ngày gần đây đã đẩy giá dầu xuống thấp nhất theo năm, kể từ sau giai đoạn đại dịch COVID-19.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi phải cân nhắc giữa những tín hiệu tăng trưởng tích cực từ nền kinh tế Mỹ và các rủi ro tiềm ẩn về gián đoạn nguồn cung tại Mỹ Latinh và Đông Âu.

Giá dầu hôm nay không tháy đổi nhưng là mức thấp nhất kể từ năm 2020 đến nay. (Ảnh minh họa iStock).

Giá dầu đang nhận được lực đỡ đáng kể từ các số liệu kinh tế vĩ mô khả quan của Mỹ. Tăng trưởng GDP quý III/2025 của nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt 4,3%, vượt xa dự báo và là mức tăng cao nhất kể từ năm 2023. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự phục hồi của xuất khẩu cùng với chi tiêu tiêu dùng trong nước duy trì ổn định.

Tuy vậy, xét trên bình diện cả năm, giá dầu Brent và WTI nhiều khả năng vẫn giảm lần lượt khoảng 16% và 18%, đánh dấu mức sụt giảm sâu nhất kể từ năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lo ngại nguồn cung toàn cầu có thể vượt cầu trong năm tới.

Ở chiều cung, thị trường đang đặc biệt chú ý tới tình hình tại Venezuela, sau khi Mỹ siết chặt kiểm soát đối với đội tàu vận chuyển dầu. Hiện hơn 10 tàu chở dầu đang neo đậu ngoài khơi quốc gia Nam Mỹ này để chờ hướng dẫn tiếp theo.

Trong khi đó, tại khu vực Caspian, lượng dầu vận chuyển qua hệ thống đường ống CPC được dự báo giảm khoảng 1/3 trong tháng 12, do ảnh hưởng từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hạ tầng năng lượng.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 25/12, giá xăng E5 RON92 giảm 523 đồng/lít, không cao hơn 18.716 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 614 đồng/lít, không cao hơn 19.006 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 219 đồng/lít, không cao hơn 17.257 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 228 đồng/lít, không cao hơn 17.709 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 222 đồng/kg, không cao hơn 13.382 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 49 phiên điều chỉnh, gồm 23 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.