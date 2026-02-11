Ngày mai, giá xăng dầu có thể tiếp tục tăng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2026

(VTC News) -

Dựa trên diễn biến giá xăng dầu thế giới tuần qua, nhiều ý kiến dự báo giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng tiếp tục tăng nhẹ.

Cụ thể, xăng RON95 có thể tăng khoảng 130 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng khoảng 100 đồng/lít; dầu mazut tăng 470 đồng/kg; dầu hỏa tăng 80 đồng/lít; dầu diesel có thể tăng khoảng 80 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước ngày mai dự báo sẽ tăng. (Ảnh: Minh Đức).

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), đơn vị trực thuộc Tập đoàn Petrovietnam, cũng dự báo giá xăng E5 RON92 ngày mai tăng 100 đồng (0,5%) lên mức 18.430 đồng/lít và xăng RON95 tăng 40 đồng (0,2%) lên mức 18.880 đồng/lít. Giá dầu hỏa có thể tăng 220 đồng (1,2%) lên 18.390 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 280 đồng (1,5%) lên 18.450 đồng/lít, trong khi giá dầu mazut được dự báo có thể tăng mạnh 520 đồng (3,6%) lên mức 15.150 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 5/2, giá xăng E5 RON92 đã tăng 100 đồng/lít, không cao hơn 18.439 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 35 đồng/lít, không cao hơn 18.880 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 280 đồng/lít, không cao hơn 18.453 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.390 đồng/lít, dầu mazut tăng 517 đồng/kg, không cao hơn 15.150 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 5 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 3 phiên tăng.

Chiều 12/2 sẽ là kỳ điều hành giá xăng dầu cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Lịch điều hành liền sau (19/2) rơi vào mùng 3 Tết và sẽ được cơ quan quản lý điều chỉnh theo đúng quy định. Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị liên quan tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong toàn bộ hệ thống kinh doanh thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.