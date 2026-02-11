Những người không nên ăn nhiều bánh chưng

(VTC News) -

Gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn và các gia vị như: muối, hạt tiêu… là những nguyên liệu hết sức đơn giản, thường có trong đời sống hằng ngày, khi kết hợp với nhau tạo ra bánh chưng - thứ bánh rất thơm ngon, bổ dưỡng.

Bánh chưng trở thành loại bánh truyền thống không thể thiếu trong mâm cơm của mỗi gia đình người Việt vào ngày Tết Nguyên đán. Hình ảnh những người lớn, trẻ nhỏ quây quần cùng nhau gói bánh chưng rất mộc mạc, gần gũi và đặc biệt, nó mang “hương vị Tết” đến với mọi nhà.

Tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn được bánh chưng. Dưới đây là những người nên hạn chế ăn bánh chưng ngày Tết:

Người bị bệnh tim

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời Lương y Phúc Minh cho biết, những thành phần trong bánh chưng gây ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch nếu tiêu thụ quá nhiều, đặc biệt là đối với người đã có tiền sử bệnh tim, cụ thể:

Gạo nếp: Chứa nhiều carbohydrate, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành đường. Lượng đường này nếu không được tiêu thụ hết sẽ chuyển hóa thành mỡ thừa, gây tăng cân và ảnh hưởng đến tim mạch.

Thịt mỡ: Chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol, có thể làm tăng cholesterol xấu (LDL) trong máu, gây xơ vữa động mạch và tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Muối: Một số loại bánh chưng có thể chứa nhiều muối, gây tăng huyết áp, một yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch.

Người bị bệnh tiểu đường

Theo Lương y Phúc Minh, bánh chưng có giá trị dinh dưỡng cao và được phối hợp tổng hòa nhiều mùi vị như thơm dẻo của gạo nếp, ngọt bùi của đậu xanh, vị béo ngậy của thịt mỡ cùng với mùi thơm đặc trưng của tiêu, hành, lá dong.

Tuy nhiên, bánh chưng giàu chất đường, chất đạm, chất béo, một chiếc bánh chưng to đầy đủ thành phần có thể cung cấp tới 2.500 calo, tương đương với khoảng 6 tô phở gà. Vì vậy, người bệnh đái tháo đường, người đang cần giảm cân không nên ăn nhiều.

Việc ăn bánh chưng không kiểm soát, đặc biệt là trong những ngày Tết sẽ làm tốc độ tăng đường máu tăng nhanh, đặc biệt là món bánh chưng rán. Đối với bệnh nhân đái tháo đường, chế độ ăn cần kiểm soát lượng carbohydrate. Khi người bệnh đái tháo đường nạp carbohydrate vào cơ thể sẽ tạo ra đường sớm hơn so với đạm và chất béo. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là người bị đái tháo đường phải kiêng hoàn toàn món ăn truyền thống này mà vẫn có thể thưởng thức một lượng nhỏ phù hợp.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, để đảm bảo sức khỏe, không làm đường huyết tăng khi ăn bánh chưng bệnh nhân đái tháo đường cần phải có cách ăn hợp lý. Mỗi lần ăn chỉ nên ăn khoảng 1/8 cái tương đương với lượng tinh bột của một bát cơm trắng và mỗi lần ăn cách nhau ít nhất 8 tiếng.

Khi đã ăn bánh chưng, cần cắt giảm lượng cơm và các món ăn chứa nhiều tinh bột như xôi, cơm, miến. Đồng thời, nên ăn thêm thịt và rau, salad… là các món chứa nhiều chất xơ giúp làm giảm khả năng hấp thụ bột đường trước khi ăn bánh chưng. Các chất xơ và chất đạm sẽ làm chậm quá trình hấp thụ tinh bột trong bánh chưng, ngừa tăng đường huyết.

Bánh chưng ngon, giàu dinh dưỡng nhưng không phải ai cũng ăn được

Ngoài ra các bác sĩ khuyến cáo nên thường xuyên đo và theo dõi chỉ số đường huyết của cơ thể, đặc biệt là trước và sau khi ăn bánh chưng để có thể điều chỉnh khẩu phần ăn hợp lý. Nếu tăng nhiều, cần giảm bớt lượng bánh chưng trong lần ăn kế tiếp.

Người bị đau dạ dày

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI Hoàng Minh Toại cho biết, trong bánh chưng có gạo nếp, đỗ xanh, hành, gừng và các gia vị, đây đều là những nguyên liệu thực phẩm có thể gây ra những cơn đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi, ợ chua.

Người béo phì

Bánh chưng rất giàu chất béo và dinh dưỡng nên những ai đang trong tình trạng thừa cân, béo phì cần hạn chế ăn để tránh tích lũy thêm mỡ thừa.

Người hay bị mụn nhọt

Gạo nếp - thành phần chính của bánh chưng có nhiều tinh bột, tính nóng, vì vậy, những người hay bị mọc mụn, nhọt cũng nên hạn chế ăn loại bánh này.

Người cao huyết áp

Những người cao huyết áp khi ăn loại bánh chưng có nhiều mỡ, tinh bột sẽ làm tăng mỡ máu.