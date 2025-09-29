Những người không nên ăn quả bưởi

(VTC News) -

Lợi ích của quả bưởi với sức khoẻ

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, những tác dụng điển hình của quả bưởi đem đến cho sức khỏe con người có thể kể đến như:

Tốt cho hệ miễn dịch

Ăn bưởi thường xuyên giúp bạn có hệ miễn dịch khỏe mạnh do bổ sung hàm lượng lớn Vitamin C cùng các chất chống oxy hóa khác, hỗ trợ hệ miễn dịch, giảm tổn thương tế bào do gốc tự do.

Trong một số nghiên cứu cho thấy, những người mắc chứng cảm lạnh thông thường khi bổ sung nhiều Vitamin C thì thời gian hồi phục được rút ngắn đáng kể. Ngoài hàm lượng Vitamin C cao thì trong trái bưởi cũng chứa nhiều Vitamin A tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại bệnh truyền nhiễm, cải thiện tình trạng viêm sưng.

Khi có được hệ miễn dịch khỏe mạnh, cùng các dinh dưỡng bưởi cung cấp như Vitamin B, đồng, kẽm, sắt... làn da của bạn cũng khỏe mạnh, mịn màng hơn.

Bưởi giúp giảm cảm giác thèm ăn

Làm sao để giảm cảm giác thèm ăn và từ đó giảm lượng thức ăn, đặc biệt là các thực phẩm giàu calo là vấn đề được nhiều chị em phụ nữ đang cần giảm cân quan tâm. Mùi thơm của trái bưởi có tác dụng giảm cảm đói bụng và thèm ăn. Hơn nữa sau khi ăn bưởi, cơ thể tiết ra nhiều hơn hormone cholecystokinin có tác dụng điều hòa dịch tiêu hóa, ức chế cơn đói.

Hàm lượng chất xơ cao lại ít calo nên bưởi cũng là lựa chọn tốt để bạn thỏa mãn cơn đói, tránh ăn quá nhiều gây phá vỡ kế hoạch giảm cân.

Bưởi tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được

Giảm sốt, hỗ trợ chữa cảm ốm thông thường

Nước ép trái bưởi cung cấp cho cơ thể lượng lớn Vitamin C cùng nước, làm dịu cảm giác khó chịu khi bạn bị sốt. Cùng với đó, tác dụng tăng cường miễn dịch, bổ sung dịch cho cơ thể, hương vị thơm ngon dễ ăn nên bưởi là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang bị sốt hay mắc các bệnh cảm ốm thông thường.

Trái bưởi còn rất giàu quinine tự nhiên - chất thuộc nhóm kiềm, hỗ trợ điều trị bệnh sốt rét, viêm khớp, cải thiện chứng chuột rút về đêm. Chất này khá hiếm gặp trong thực phẩm tự nhiên, bưởi là một trong số ít loại quả chứa nó. Bạn có thể giúp cơ thể hấp thu tốt hơn chất quinine từ quả bưởi bằng cách đun sôi ¼ trái bưởi và xay thành bột.

Cúm là bệnh thường gặp do virus gây ra, trong trái bưởi có chất Naringin là loại flavonoid có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Khi ăn bưởi, chất này trong cơ thể sẽ hoạt động như chất kháng virus, đẩy nhanh quá trình hồi phục sức khỏe.

Ăn bưởi giúp cải thiện chứng hạ đường huyết

Trong bưởi chứa chất naringenin tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu, tăng độ nhạy của insulin. Điều này có lợi với các bệnh nhân tiểu đường, nếu ăn thường xuyên có thể làm giảm lượng glucose, hạ đường huyết và ngăn ngừa các biến chứng do bệnh tiểu đường. Ở người không mắc bệnh, ăn bưởi thường xuyên cũng được khuyến cáo để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh.

Có thể thấy, bưởi không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn cung cấp nhiều dinh dưỡng tốt cho cơ thể, hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý.

Những người không nên ăn quả bưởi

Báo Dân trí dẫn nguồn Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ cho biết, một số nhóm dưới đây nên tránh ăn bưởi.

Cụ thể, những người có vấn đề về tiêu hóa hoặc dạ dày có thể nhạy cảm với axit trong bưởi và các thực phẩm có tính axit khác, chẳng hạn như giấm hoặc nước sốt cà chua.

Nói chung, nếu bạn mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản, ăn thực phẩm có tính axit cao có thể làm tăng các triệu chứng của bạn. Nhưng điều này không quá cứng nhắc.

Vì thế, bạn hãy lắng nghe cơ thể và lưu ý cảm giác của bạn sau khi ăn một số loại thực phẩm cụ thể. Nếu bạn thấy rằng bưởi hoặc bất kỳ thực phẩm nào khác gây rắc rối cho bạn, bạn nên thử cắt nó ra khỏi chế độ ăn uống của mình.

Nếu bạn gặp một số vấn đề như viêm dạ dày hoặc loét, bạn có thể cần tránh xa bưởi và các thực phẩm có tính axit, caffeine và gia vị khác, đặc biệt nếu bạn bị bệnh nặng vì những thực phẩm này có thể gây kích ứng dạ dày.

Xói mòn men răng là mối lo ngại khác về bưởi và các loại cam quýt khác. Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, việc loại bỏ bưởi ra khỏi thực đơn là điều không cần thiết trừ khi bạn gặp vấn đề về men răng, răng nhạy cảm. Bạn phải tiêu thụ rất nhiều thực phẩm có tính axit theo thời gian để làm hỏng răng.