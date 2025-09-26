(VTC News) -

Vì sao cam, bưởi, chanh được mệnh danh siêu trái cây?

Báo VietNamNet dẫn lời bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ - Trưởng đơn vị Điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Cam, chanh, bưởi là những loại trái cây họ cam quýt quen thuộc, giàu dinh dưỡng và mang tính mát, giúp cơ thể giải nhiệt hiệu quả. Chúng chứa hàm lượng nước cao, vitamin C dồi dào cùng các chất chống oxy hóa, flavonoid và khoáng chất thiết yếu. Nhờ đó, các loại quả này không chỉ giảm cảm giác khát nước mà còn tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phục hồi cơ thể sau bệnh tật, cải thiện sức đề kháng và bảo vệ da khỏi lão hóa.

Ngoài ra, cam, chanh, bưởi dễ dàng chế biến thành các thức uống thanh mát như sinh tố, nước ép. Bổ sung những trái cây này giúp hỗ trợ tiêu hóa nhờ chất xơ, giúp cân bằng điện giải và giảm mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng.

Cam, chanh, bưởi được mệnh danh là siêu trái cây

Những người không nên ăn cam, chanh, bưởi

Cam, chanh, bưởi tuy là loại quả "vàng" tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Dưới đây là những người không nên ăn cam, chanh, bưởi:

Những người không nên ăn bưởi

Báo Thanh Niên dẫn nguồn chuyên trang y tế WebMD cho biết, những người dưới đây không nên ăn bưởi:

Người có vấn đề về tiêu hóa: Bưởi có tính axit và có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng ở những người có vấn đề về tiêu hóa như bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

Người mắc bệnh cơ tim: Ăn bưởi có thể làm tăng nguy cơ nhịp tim bất thường. Những người mắc bệnh này nên dùng bưởi vừa phải.

Người mắc các loại ung thư nhạy cảm với hoóc môn. Đối với người mắc các loại ung thư nhạy cảm với hoóc môn như ung thư vú, buồng trứng, tử cung và ung thư tuyến tiền liệt, ăn nhiều bưởi có thể làm tăng nồng độ hoóc môn, từ đó làm khối u càng phát triển và lan rộng. Vì vậy, những người này nên tránh ăn bưởi.

Người bị nhịp tim không đều: Ăn nhiều bưởi có thể khiến tình trạng nhịp tim không đều trở nên nặng hơn. Đừng dùng bưởi nếu bạn mắc chứng bệnh này.

Người đang uống thuốc chữa bệnh: Bưởi cũng có thể tương tác với một số loại thuốc vì nó có thể ngăn chặn một loại enzyme giúp cơ thể phân hủy thuốc.

Tốt nhất, những người đang dùng thuốc hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thêm bưởi vào chế độ ăn uống.

Những người không nên uống nước cam

Người bệnh tiểu đường: Mặc dù các chuyên gia đều khuyến khích người mắc bệnh tiểu đường nên ăn trái cây họ cam quýt. Nhưng nước cam có chứa đường, lại thiếu chất xơ, chất cần thiết cho việc điều chỉnh lượng đường trong máu. Vì vậy, nếu uống nước cam hàng ngày có thể làm tăng đột ngột lượng đường trong máu.

Mắc bệnh gan nhiễm mỡ: Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời ThS.BS Nguyễn Văn Thành (Bệnh viện E) cho biết, cam là loại quả cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, tốt bệnh gan nhiễm mỡ.

Cam cũng là trái cây có hàm lượng đường tự nhiên cao, vì vậy những người có yếu tố nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ nên hạn chế uống nước cam. Thay vào đó nên ăn cam, quýt nguyên múi.

Vì việc tiêu thụ nhiều đường fructose làm tăng sự phát triển của tình trạng bệnh. Không sử dụng nước ép cam đóng chai sẵn vì những sản phẩm này có thể chứa nhiều đường, không cung cấp nhiều vitamin vốn có trong nước cam và ít chất xơ.

Bị trào ngược dạ dày: Nước cam tốt cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách và đúng liều lượng. Người bị trào ngược dạ dày không nên uống nước cam thường xuyên vì cam có tính axit, có thể dẫn đến kích ứng dạ dày. Nếu uống nước cam mỗi ngày, có thể bị ợ chua khó chịu, nghiêm trọng, có thể dẫn đến nôn mửa. Vì vậy, những người này nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn cam.

Người mắc bệnh thận: Trong một quả cam (184g) có 333 mg kali, 1 ly nước cam (240 ml) có 473 mg kali. Những thực phẩm có chứa quá nhiều kali có thể gây ra tình trạng tăng kali máu. Do hàm lượng kali trong cam, có thể cần phải tránh hoặc hạn chế cam và nước cam trong chế độ ăn kiêng dành cho người bệnh thận để đảm bảo sức khỏe.

Những người nên hạn chế chanh

Người có tổn thương men răng: Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BSCKI Lê Thục Trinh, chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Quân y 354 cho biết, do nước chanh có tính acid nên có tác động nhất định đến răng, nếu tiếp xúc liên tục với acid sẽ làm mòn men răng. Cảm giác ê răng có thể cảnh báo nồng độ acid cao gây hại cho răng. Do đó để bảo vệ men răng, bạn nên cắt giảm thức ăn và đồ uống có tính acid như chanh.

Người bị viêm loét dạ dày: Ở những người bị viêm loét dạ dày, ăn chanh có thể làm tăng cơn đau và khó chịu vì vậy nên cẩn trọng với việc tiêu thụ chanh. Chanh kích thích sản xuất acid dạ dày, làm trầm trọng thêm tình trạng viêm loét. Acid dư thừa gây ra cảm giác đau rát, khó chịu ở vùng thượng vị.

Người có bệnh lý trào ngược dạ dày - thực quản: Người bị trào ngược dạ dày - thực quản nên hạn chế ăn chanh vì chanh có tính acid cao có thể làm tăng lượng acid trong dạ dày. Khi lượng acid trong dạ dày tăng lên nó trào ngược lên thực quản gây ra các triệu chứng khó chịu như ợ nóng, ợ chua và đau rát ngực.

Acid trong chanh kích thích và làm tổn thương niêm mạc thực quản đã bị viêm do trào ngược. Điều này có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng và làm chậm quá trình lành vết thương.

Tóm lại, cam, chanh, bưởi là những loại trái cây giàu dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ nhưng lại không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy ăn loại trái cây họ cam quýt này đúng cách để nhận được những lợi ích tuyệt vời nhất nhé.