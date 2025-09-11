Điều gì xảy ra với cơ thể nếu uống nước cam mỗi sáng?

(VTC News) -

Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3), trong 100g cam có tới 30mg vitamin C, 93mg kali, cùng nhiều khoáng chất như canxi, sắt, magie, phốt pho… và 0,3g chất xơ. Nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú, nước cam trở thành thức uống được khuyến khích dùng mỗi ngày để nâng cao sức khỏe toàn diện.

Tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa mạnh mẽ

Vitamin C trong nước cam đóng vai trò then chốt trong việc kích thích sản sinh bạch cầu – tuyến phòng thủ đầu tiên của hệ miễn dịch. Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong cam còn giúp ngăn chặn tổn thương tế bào, bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây bệnh.

Tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nước cam nguyên tép chứa lượng chất xơ đáng kể, giúp cải thiện nhu động ruột, giảm táo bón và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ cũng mang lại cảm giác no lâu, góp phần kiểm soát cân nặng hiệu quả mà không tăng lượng calo quá mức.

Một ly nước cam mỗi sáng không chỉ tăng sức đề kháng mà còn giúp ngừa sỏi thận.

Ngừa sỏi thận, giảm gánh nặng cho thận

Nước cam giúp tăng pH trong nước tiểu, từ đó giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Hàm lượng kali cao còn giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ chức năng thận và ngăn ngừa tổn thương do tăng huyết áp kéo dài.

Bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ

Các chất chống oxy hóa trong cam có khả năng ức chế quá trình oxy hóa cholesterol – một trong những nguyên nhân gây tắc nghẽn mạch máu và nhồi máu cơ tim. Uống nước cam thường xuyên giúp giảm cholesterol xấu, ổn định huyết áp và cải thiện tuần hoàn máu.

Ngăn ngừa ung thư nhờ hợp chất đặc biệt

Limonene - hoạt chất tự nhiên trong vỏ và tép cam - được nghiên cứu là có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư da, vú và phổi. Kết hợp cùng vitamin C, nước cam trở thành "lá chắn" hỗ trợ cơ thể chống lại các tế bào bất thường.

Tốt cho trí não, cải thiện khả năng tập trung

Cam chứa nhiều folate và dưỡng chất thực vật có lợi cho sự phát triển và hoạt động của não bộ. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong cam còn giúp bảo vệ tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức.

Mỗi cốc nước cam tuy nhỏ nhưng lại mang đến loạt lợi ích lớn cho sức khỏe. Tuy nhiên, nên dùng nước cam nguyên chất, không thêm đường, và uống sau bữa ăn sáng để hấp thu tốt nhất. Nếu duy trì đều đặn, đây sẽ là "liều thuốc tự nhiên" giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.