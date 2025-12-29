Xung đột Sudan: Hơn 10.000 người phải di tản trong 3 ngày

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết, từ ngày 25-26/12, các cuộc tấn công vào các khu vực biên giới phía Tây của Sudan với Cộng hòa Chad đã khiến hơn 7.000 người phải di tản. Trong khi khoảng 3.100 người nữa đã phải di tản khỏi thành phố Kadugli ở bang Nam Kordofan, nơi đang bị tàn phá bởi nạn đói và bị Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bao vây trong hơn một năm rưỡi.

Người tị nạn Sudan. (Ảnh: Reuters)

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của RSF tại khu vực biên giới với Cộng hòa Chad hôm 26/12 cũng khiến hai binh sĩ Cộng hòa Chad thiệt mạng.

Giao tranh hiện đang diễn ra dữ dội tại khu vực Kordofan giữa RSF và quân đội Sudan, sau khi RSF chiếm được Thành phố El-Fashir và kiểm soát hoàn toàn khu vực Darfur ở phía Tây Sudan.

Cuộc xung đột Sudan đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, gây ra cuộc khủng hoảng di dời mà Liên Hợp Quốc gọi là lớn nhất thế giới, với hơn 12 triệu người phải di dời cả trong và ngoài nước.