Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 333/2025 quy định chi tiết một số biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; trách nhiệm, trình tự, thủ tục xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội.

Nghị định số 333/2025 quy định cụ thể về việc áp dụng biện pháp giám sát điện tử đối với người chưa thành niên phạm tội.

Nghị định gồm 6 chương 27 điều quy định chi tiết một số điều của Luật Tư pháp người chưa thành niên, bao gồm: biện pháp xử lý chuyển hướng tham gia chương trình học tập, dạy nghề và tham gia điều trị hoặc tư vấn tâm lý; trách nhiệm, trình tự, thủ tục xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; thực hiện việc áp dụng biện pháp giám sát điện tử; tái hòa nhập cộng đồng.

Về việc áp dụng biện pháp giám sát điện tử đối với người chưa thành niên phạm tội, Nghị định quy định phạm vi giám sát trong địa bàn cấp xã nơi người chưa thành niên là bị can, bị cáo cư trú.

Thiết bị giám sát điện tử là thiết bị điện tử được sử dụng để theo dõi, thu thập và truyền dữ liệu về các hoạt động của người chưa thành niên là bị can, bị cáo, thiết bị có thể được gắn trên người hoặc trên đồ vật mà người đó buộc phải mang theo.

Việc mang thiết bị giám sát điện tử phải đảm bảo không bị cản trở sinh hoạt, vệ sinh cá nhân của người mang và không bị lợi dụng để có hành vi phân biệt đối xử trong cộng đồng.

Nghị định quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình trong việc thi hành biện pháp giám sát điện tử.

Cụ thể, UBND cấp xã nơi bị can, bị cáo được giám sát điện tử cư trú có trách nhiệm: Tổ chức thi hành quyết định giám sát điện tử đối với người chưa thành niên là bị can, bị cáo; Thông báo cơ quan đã ra quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử về kết quả áp dụng biện pháp giám sát điện tử; Đề nghị cơ quan đã ra quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử cấp giấy phép đi khỏi phạm vi giám sát...

Công an cấp xã tham mưu giúp UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm nêu trên và có trách nhiệm: Tiếp nhận bị can, bị cáo được giám sát điện tử; Quản lý, giám sát, hỗ trợ bị can, bị cáo được giám sát điện tử; lập biên bản khi họ vi phạm nghĩa vụ cam đoan và báo cáo Chủ tịch UBND xã; Tổ chức cấp, thu hồi thiết bị giám sát điện tử cho bị can, bị cáo được giám sát điện tử.

Định kỳ hằng tháng hoặc khi có yêu cầu, Công an cấp xã tổng hợp số liệu, đánh giá tình hình, kết quả thi hành quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử trong phạm vi thẩm quyền, báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã và cơ quan có thẩm quyền.

Công an cấp xã cũng cần xác minh, điểm danh, kiểm diện khi nhận được thông báo của cơ quan chức năng về việc bị can, bị cáo được giám sát điện tử có hành vi tháo, phá hủy, gây rối loạn hoạt động của thiết bị giám sát điện tử hoặc đi khỏi phạm vi giám sát.

Ngoài ra, Trưởng Công an cấp xã ra quyết định phân công cán bộ Công an trực tiếp quản lý, giám sát, hỗ trợ bị can, bị cáo được giám sát điện tử.

Còn gia đình bị can, bị cáo được giám sát điện tử có trách nhiệm: Động viên, khuyến khích bị can, bị cáo được giám sát điện tử chấp hành pháp luật, thực hiện nghĩa vụ cam đoan; Có biện pháp cụ thể quản lý, giáo dục, giúp đỡ bị can, bị cáo được giám sát điện tử; Thường xuyên liên hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để hướng dẫn, trợ giúp bị can, bị cáo trong thời hạn giám sát điện tử.

Nghị định quy định ngay sau khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử do Chủ tịch UBND dân cấp xã chuyển đến, Trưởng Công an cấp xã phân công cán bộ Công an trực tiếp quản lý, giám sát, hỗ trợ và thực hiện nhận bàn giao người chưa thành niên là bị can, bị cáo tại trụ sở UBND cấp xã. Việc bàn giao phải được lập biên bản và được lưu hồ sơ vụ án.

Sau khi tiếp nhận người chưa thành niên là bị can, bị cáo, UBND xã chủ trì buổi làm việc với bị can, bị cáo được giám sát điện tử theo đúng quy định về thành phần tham gia và nội dung buổi làm việc.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc trước khi hết thời hạn giám sát điện tử, Chủ tịch UBND cấp xã phải có văn bản thông báo cho cơ quan đã ra quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử biết để thực hiện theo thẩm quyền.

Ngay sau khi bị can, bị cáo được hủy bỏ, thay thế biện pháp giám sát điện tử, Công an cấp xã báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã kết thúc quản lý, giám sát, hỗ trợ bị can, bị cáo được giám sát điện tử và tháo thiết bị giám sát điện tử. Việc tháo thiết bị giám sát điện tử phải được lập biên bản và lưu hồ sơ.

Trường hợp bị can, bị cáo được giám sát điện tử vi phạm nghĩa vụ

Chính phủ quy định, trường hợp bị can, bị cáo được giám sát điện tử tự ý đi khỏi phạm vi giám sát, Công an cấp xã triệu tập người vi phạm, lập biên bản và yêu cầu chấm dứt ngay việc vi phạm.

Trường hợp bị can, bị cáo được giám sát điện tử cố tình không có mặt theo giấy triệu tập hoặc tiếp tục có hành vi đi khỏi phạm vi giám sát thì Công an cấp xã lập biên bản vi phạm nghĩa vụ cam đoan, báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã để báo cho cơ quan đã ra quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử xử lý theo thẩm quyền.

Trường hợp bị can, bị cáo được giám sát điện tử tháo, phá hủy thiết bị giám sát điện tử hoặc gây rối loạn hoạt động của thiết bị giám sát điện tử, Công an cấp xã triệu tập người vi phạm, lập biên bản và yêu cầu chấm dứt ngay việc vi phạm.

Trường hợp thiết bị giám sát điện tử bị phá hủy hoặc bị rối loạn đến mức không thể hoạt động được thì phải bồi thường theo quy định của Bộ luật Dân sự; Công an cấp xã lập biên bản vi phạm nghĩa vụ cam đoan, báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã để báo cho cơ quan đã ra quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử biết để xử lý theo thẩm quyền.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Riêng các quy định về áp dụng biện pháp giám sát điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2028.