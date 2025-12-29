Bắt người đàn ông đâm chết người tình rồi tự sát bất thành vì ghen tuông

(VTC News) -

Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt giam Đặng Thành Giang (31 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/12, Công an xã Xuân Quế nhận tin báo tại nhà bà N.T.C. (ấp 61, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ) xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Nạn nhân là chị N.T.M.H. (33 tuổi, ngụ TP.HCM, cháu ngoại bà C.), bị đâm tử vong tại chỗ.

Đặng Thành Giang tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Xuân Quế khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2023, Giang và chị H. có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng tại TP.HCM. Quá trình chung sống phát sinh nhiều mâu thuẫn nên chị H. bỏ về nhà bà ngoại tại Đồng Nai.

Giang nhiều lần liên lạc để nói chuyện, hàn gắn nhưng không được chị H. đáp lại. Do ghen tuông, khoảng 13h ngày 10/12, Giang điều khiển xe máy đến nhà bà C. để tìm chị H. nói chuyện. Khi mâu thuẫn không được giải quyết, Giang bất ngờ rút dao mang theo sẵn, đâm liên tiếp vào người chị H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Giang dùng dao tự đâm vào bụng và cổ nhằm tự sát. Tuy nhiên, đối tượng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh nên thoát chết.

Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Đặng Thành Giang để điều tra về tội giết người.

Mới đây, ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Trần Văn Trung (SN 1983, trú xã Lộc Thuận, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Trung có quan hệ tình cảm với chị P.T.H. (SN 1984, trú xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long) và chung sống với nhau như vợ chồng tại một nhà trọ ở xã Giao Long. Rạng sáng 18/12, do phát sinh mâu thuẫn trong quá trình cãi vã, Trung đã dùng tay bóp cổ chị H. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Trung đến Công an xã Giao Long đầu thú. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý bị can Trần Văn Trung theo quy định pháp luật.