Bắt 2 nghi phạm vụ ‘Giết người’ ở Đồng Nai khi lẩn trốn tại Lâm Đồng

Ngày 19/12, Công an phường Bình Thuận (Lâm Đồng) cho biết, bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ án “Giết người” xảy ra tại xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, khi cả hai đang lẩn trốn trên địa bàn phường.

2 nghi can tại thời điểm bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, khuya 18/12, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Bình Thuận phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang ẩn náu tại khu vực Văn Thánh, khu phố 5.

Nhận định đây có thể là các đối tượng liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiếp cận kiểm tra và khống chế thành công.

Danh tính 2 nghi phạm được xác định là L.M.T. (SN 2006, ngụ xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) và P.A.T. (SN 2005, ngụ xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã cùng một số người khác sử dụng hung khí gây ra vụ “Giết người” tại xã Thống Nhất vào đêm 17/12, rạng sáng 18/12. Sau khi gây án, cả hai rời khỏi địa phương để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Ngay sau khi bắt giữ, Công an phường Bình Thuận đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao 2 nghi phạm cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.