Iran tuyên bố chiến tranh toàn diện với Israel và phương Tây

Tổng thống Masoud Pezeshkian đánh giá, Iran đang trong tình trạng chiến tranh tổng lực với Mỹ, Israel và châu Âu, khi các quốc gia này muốn “khuất phục” Iran. Ông Masoud Pezeshkian cho rằng, cuộc chiến này còn phức tạp và khó khăn hơn so với cuộc xung đột vũ trang với Iraq vào những năm 1980.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: IRNA)

Tuyên bố của Tổng thống Iran đưa ra 6 tháng sau khi Israel phát động các cuộc tấn công vào các địa điểm quân sự và hạt nhân của Iran. Sau đó, Mỹ cũng tham gia chiến dịch, với việc ném bom ba địa điểm hạt nhân của Iran.

Trong khi Anh, Pháp và Đức hồi tháng 9/2025 đã kích hoạt “cơ chế phục hồi” theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận này, dẫn đến việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran.

Ngay khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khôi phục chính sách “gây áp lực tối đa” đối với Iran, chính sách được khởi xướng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump.