Daesang Đức Việt đẩy mạnh K-Food: Kimchi củ cải Jongga và Tteokgalbi O’food

(VTC News) -

K-Food bước ra khỏi không gian nhà hàng

Nếu như trước đây, các món ăn Hàn Quốc thường gắn liền với trải nghiệm ăn uống tại nhà hàng hoặc những dịp đặc biệt thì hiện nay, người tiêu dùng có xu hướng đưa K-Food vào bữa ăn thường nhật. Điều này thể hiện rõ qua sự gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm chế biến sẵn, dễ sử dụng, có thể thưởng thức tại nhà nhưng vẫn đảm bảo hương vị đặc trưng.

Với lợi thế là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Daesang – tập đoàn thực phẩm hàng đầu Hàn Quốc, Daesang Đức Việt định hướng phát triển K-Food theo hướng gần gũi, tiện lợi, phù hợp với nhịp sống của người Việt, đồng thời giữ vững những chuẩn mực cốt lõi của ẩm thực Hàn Quốc. Kimchi củ cải Jongga và tteokgalbi O’food chính là hai sản phẩm thể hiện rõ chiến lược này.

Kimchi củ cải Jongga: Đa dạng hóa trải nghiệm kimchi

Trong hệ sinh thái K-Food của Daesang, Jongga là thương hiệu kimchi ra mắt từ năm 1987, nắm giữ thị phần số 1 Hàn Quốc trong nhiều năm liền. Bên cạnh kimchi cải thảo vốn đã quen thuộc với người tiêu dùng Việt, kimchi củ cải Jongga được Daesang Đức Việt đẩy mạnh như một lựa chọn mới, mang đến trải nghiệm khác biệt nhưng vẫn giữ trọn tinh thần truyền thống.

Kimchi củ cải Jongga có kết cấu giòn, vị chua cay hài hòa, hậu vị thanh, phù hợp để ăn kèm nhiều món ăn khác nhau. Không chỉ đóng vai trò là món ăn phụ, kimchi củ cải còn được người tiêu dùng sử dụng linh hoạt trong các bữa ăn hàng ngày, từ ăn cùng cơm, mì, món nướng đến các món trộn. Đặc tính giúp giảm ngấy ngán trong bữa ăn giúp sản phẩm phù hợp với khẩu vị đa dạng của người Việt, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ và gia đình hiện đại.

Sản phẩm được lên men tự nhiên theo công thức truyền thống, sử dụng nguyên liệu chọn lọc, đảm bảo chất lượng và giá trị dinh dưỡng. Việc đưa kimchi củ cải Jongga tiếp cận rộng rãi hơn tại thị trường Việt Nam cũng cho thấy định hướng đa dạng hóa kimchi, không chỉ dừng lại ở một hương vị quen thuộc, mà mở rộng sang những biến thể phù hợp với nhiều hoàn cảnh sử dụng.

Tteokgalbi O’food: món ăn Hàn Quốc theo cách tiện lợi

Song song với nhóm sản phẩm kimchi, tteokgalbi O’food là đại diện cho chiến lược phát triển K-Food ở nhóm món ăn dành cho bữa cơm gia đình. Tteokgalbi là món ăn trứ danh khởi nguồn từ ẩm thực cung đình Hàn Quốc nay được tái hiện nguyên bản, với từng thớ thịt được quết nhuyễn kỹ lưỡng, thấm đẫm trong nước sốt tẩm ướp truyền thống. Chỉ cần vài phút, người tiêu dùng đã có ngay bữa ăn tiện lợi với từng miếng chả mềm tan, mọng nước, thơm lừng.

Tteokgalbi O’food được làm từ thịt xay chọn lọc, tẩm ướp theo công thức đặc trưng, có vị đậm đà, mềm mọng, dễ chế biến trong thời gian ngắn. Sản phẩm hướng đến sự tiện lợi nhưng không làm mất đi bản sắc của món ăn truyền thống, đáp ứng nhu cầu của những người yêu thích ẩm thực Hàn Quốc nhưng không có nhiều thời gian nấu nướng.

Việc đưa tteokgalbi, một món ăn mang tính biểu trưng của ẩm thực Hàn vào danh mục sản phẩm tiêu dùng hàng ngày thể hiện rõ nỗ lực của Daesang Đức Việt trong việc giúp người Việt dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm K-food ngay tại gian bếp gia đình.

Chiến lược phát triển K-Food tại thị trường Việt Nam

Kimchi củ cải Jongga và tteokgalbi O’food không chỉ là hai sản phẩm riêng lẻ, mà nằm trong chiến lược dài hạn của Daesang Đức Việt nhằm xây dựng hệ sinh thái K-Food đa dạng tại Việt Nam. Doanh nghiệp tập trung vào việc lựa chọn những sản phẩm có tính ứng dụng cao, phù hợp với thói quen tiêu dùng địa phương nhưng vẫn giữ được bản sắc ẩm thực Hàn Quốc.

Bên cạnh việc phát triển sản phẩm, Daesang Đức Việt cũng chú trọng mở rộng hệ thống phân phối, đưa K-Food tiếp cận người tiêu dùng thông qua siêu thị, cửa hàng bán lẻ, kênh GT, MT và các nền tảng thương mại điện tử. Các hoạt động truyền thông, trải nghiệm sản phẩm và hướng dẫn sử dụng cũng được triển khai nhằm giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về cách thưởng thức K-Food trong đời sống hàng ngày.

K-Food và xu hướng tiêu dùng hiện đại

Với sự thay đổi trong thói quen ăn uống, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm vừa tiện lợi, vừa đảm bảo chất lượng và giá trị văn hóa. K-Food, với đặc trưng hương vị rõ nét và tính linh hoạt trong sử dụng, đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc trong nhiều gia đình Việt.

Thông qua chiến lược đẩy mạnh phát triển kimchi củ cải Jongga và tteokgalbi O’food, Daesang Đức Việt không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm mà còn góp phần đưa ẩm thực Hàn Quốc hòa nhập sâu hơn vào bữa ăn hàng ngày của người Việt.

Đây được xem là bước đi chiến lược, giúp K-Food phát triển theo hướng bền vững, gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường và xu hướng tiêu dùng mới.