Được hỗ trợ hồi hương, người đàn ông Trung Quốc gửi thư cảm ơn Công an Quảng Trị

(VTC News) -

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị vừa nhận được là thư cảm ơn của anh Luo Tao (30 tuổi, trú tỉnh Quý Châu, Trung Quốc).

Anh Luo Tao là người từng bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định.

Trong thư, Luo Tao bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị và cho biết, ngày 16/12, anh bị kẻ gian thông qua mạng xã hội QQ, dùng thủ đoạn giới thiệu công việc có thu nhập cao để dụ dỗ, lôi kéo nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Lá thư cảm ơn của người đàn ông Trung Quốc gửi tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

“May mắn, tôi được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị kịp thời phát hiện và giúp đỡ, tôi mới có thể được về nước đoàn tụ với gia đình. Nếu không có các bạn, không biết hiện tại tôi bị đẩy đến bước đường nào!”, Luo Tao bày tỏ trong thư.

Trước đó, ngày 16/12, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, xử lý việc 3 người có quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người Trung Quốc trên khai nhận đến từ các tỉnh, thành khác nhau ở Trung Quốc, bị những người lạ mặt dụ dỗ với thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao” nên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển.

Sau đó, họ tiếp tục di chuyển bằng ô tô vào sâu trong nội địa, khi đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Qua làm việc với cơ quan công an, những người Trung Quốc trên mới biết mình bị lừa. Sau quá trình xác minh, xử lý, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Quảng Trị quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung trục xuất.

Trong quá trình giải quyết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa các nhu cầu sinh hoạt cho người nước ngoài cả về vật chất lẫn tinh thần, bảo đảm có lý, có tình, thể hiện bản chất nhân văn của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.