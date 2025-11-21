CSGT Hà Nội tịch thu hơn 170 xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

(VTC News) -

Trong đợt cao điểm xử lý xe tự chế và phương tiện chở hàng không đảm bảo an toàn, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội cùng công an cấp xã ghi nhận số vi phạm lớn chỉ trong vòng một tháng.

Từ ngày 15/10 đến 14/11, các tổ công tác triển khai kế hoạch tổng điều tra của Công an TP Hà Nội, phát hiện 243 trường hợp sử dụng xe ba bánh tự sản xuất, mô tô chở hàng quá khổ và phương tiện kéo theo xe hoặc vật khác trái quy định.

Nhóm vi phạm tập trung chủ yếu ở xe tự chế với 176 trường hợp. Bên cạnh đó, 31 mô tô bị lập biên bản vì chở hàng cồng kềnh, gây cản trở giao thông; 36 trường hợp khác bị xử lý do kéo theo xe hoặc vật dụng khi lưu thông.

Từ kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng tịch thu 171 xe tự chế không có đủ điều kiện tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng xử lý một tài xế xe ba bánh không bảo đảm các điều kiện an toàn để tham gia giao thông. (Ảnh: Ngọc Tiến)

Ngoài biện pháp xử phạt, lực lượng chức năng còn vận động người dân tự tháo dỡ 42 xe ba bánh tự lắp ráp nhằm loại bỏ nguy cơ mất an toàn.

Trong sáng nay (21/11), trên tuyến Phan Trọng Tuệ (xã Đại Thanh), Đội CSGT đường bộ số 14 phối hợp Công an xã tổ chức kiểm tra lưu động nhằm siết chặt tình trạng xe tự chế hoạt động ở khu vực ngoại thành.

Khoảng 10h cùng ngày, tổ công tác phát hiện một người đàn ông trú tại xã Bình Minh lái mô tô không gắn biển số, kéo theo một phương tiện khác, không xuất trình được giấy tờ xe cũng như giấy phép lái xe.

Nhiều tài xế xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh bị CSGT xử phạt. (Ảnh: Ngọc Tiến)

Một giờ sau, một trường hợp khác bị xử lý khi chở hàng vượt quá giới hạn cho phép, không mang theo các giấy tờ cần thiết.

Theo Thiếu tá Phùng Đức Hiếu, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14, việc kiểm soát phương tiện tự chế luôn được đặt lên hàng đầu vì đây là nhóm tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ gây tai nạn và ảnh hưởng trật tự đô thị.

Thiếu tá Hiếu cho biết, ngoài việc xử lý nghiêm, lực lượng CSGT cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ quy định, chấp hành chở hàng đúng chuẩn và không mua bán, sử dụng xe tự chế.