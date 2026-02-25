XSMT 25/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 25/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 25/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 25/2. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 25/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 25/2 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT được quay thưởng do Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT mở thưởng ở tại Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Đài Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT được Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: XSMT được quay số tại Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT có sự tham gia của Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT được mở thưởng ở tại Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT được các Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện.

Thời gian trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết là đơn vị phát hành vé có trách nhiệm chi trả tiền thưởng cho người trúng theo đúng quy định và thể lệ dự thưởng đã được công bố. Thời gian thanh toán chậm nhất không quá 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trong trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp, việc chi trả giải thưởng sẽ được tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thời hạn lĩnh thưởng XSMT

Vé số trúng giải chỉ được phép làm thủ tục nhận thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có kết quả mở thưởng hoặc kể từ ngày vé kết thúc thời gian lưu hành. Quá thời gian quy định này, vé trúng thưởng sẽ hết hiệu lực và không còn được chấp nhận chi trả.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.