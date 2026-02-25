Đóng

Mua vàng liên tục ngày vía thần Tài, người đàn ông lãi gấp 3 sau 6 năm

(VTC News) -

Mỗi năm mua 1 chỉ vàng vào ngày vía thần Tài giúp anh M.T (TPHCM) lãi gấp 3 sau 6 năm duy trì thói quen.

Hồng Thắm
