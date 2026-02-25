Tổng thống Trump: Venezuela là người bạn, đối tác mới của Mỹ

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang thiết lập quan hệ hợp tác mới với Caracas sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1. Ông nói chính quyền Mỹ hiện làm việc với quyền tổng thống Delcy Rodríguez nhằm “mang lại những lợi ích kinh tế to lớn cho cả hai nước” và mở ra hy vọng cho người dân Venezuela.

Theo ông Trump, sau biến động chính trị, chính quyền Venezuela đã bắt đầu trả tự do cho hàng trăm người bị giam giữ lâu dài vì lý do chính trị. Trong số này có cựu ứng viên tổng thống Enrique Márquez, người được chính quyền Trump mời tới dự Thông điệp Liên bang để tạo bất ngờ cho một người thân đang ngồi trên khán đài.

Cựu ứng viên tổng thống Venezuela Enrique Márquez, ôm người thân khi ông Trump đọc Thông điệp Liên bang, ngày 24/2/2026. (Ảnh: REUTERS/Nathan Howard)

Ông cũng cho biết Mỹ đã tiếp nhận hơn 80 triệu thùng dầu từ Venezuela, gọi nước này là “người bạn và đối tác mới”. Venezuela hiện sản xuất khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày và sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Ông Trump cam kết sẽ khôi phục ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này sau khi ông Maduro bị bắt.

Cũng trong Thông điệp Liên bang, Tổng thống Donald Trump đã trao Huân chương Danh dự Quốc hội (Congressional Medal of Honor) cho một quân nhân tham gia chiến dịch. Người được vinh danh là Chuẩn úy Lục quân cấp 5 Eric Slover, phi công điều khiển chiếc trực thăng CH-47 Chinook dẫn đầu lực lượng đột kích. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Slover đã điều khiển máy bay “dưới màn đêm” và hạ thấp nhanh chóng xuống khu căn cứ quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt nơi ông Maduro bị bắt.

Chuẩn úy cấp cao Eric Slover nhận Huân chương Danh dự Quốc hội trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang tại Điện Capitol ở Washington, Mỹ, ngày 24/2/2026. (Ảnh: REUTERS/Nathan Howard)

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, viên phi công trúng nhiều phát đạn vào chân và hông. Ông Trump nói Slover bị bắn 4 lần nhưng vẫn điều khiển trực thăng rời khỏi khu vực an toàn, trước khi báo với phi công phụ rằng anh sắp ngất vì vết thương.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết thêm 10 quân nhân khác sẽ được trao huân chương trong một buổi lễ riêng dự kiến sớm tổ chức tại Nhà Trắng.