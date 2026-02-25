Cựu giám đốc HAGL Nguyễn Văn Vinh qua đời

(VTC News) -

Ông Nguyễn Văn Vinh (84 tuổi) qua đời lúc 3h30 hôm nay 25/2. Vị chuyên gia bóng đá này là nhân vật có vai trò quan trọng trong giai đoạn hoàng kim của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

"HLV Nguyễn Văn Vinh - Nguyên Giám đốc kỹ thuật CLB HAGL vừa ra đi nhẹ nhàng lúc 3h30 sáng nay 25/2/2026", Kiatisak Senamuang - cựu cầu thủ, huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai - thông tin trên mạng xã hội. "Zico Thái" gắn bó với ông Nguyễn Thành Vinh từ ngày sang Việt Nam đầu quân cho đội bóng phố núi.

"Cảm ơn ông vì đã chăm sóc tôi cả trong lẫn ngoài sân. Ông là người cho tôi lời khuyên và giúp đỡ tôi từ ngày đầu. Từ bước chân đầu tiên tôi đặt xuống sân bay ở Việt Nam, chúng ta đã cùng nhau tạo nên thành công. Ông đã cống hiến hết năng lượng cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tôi sẽ không bao giờ quên thầy", Kiatisak viết.

Kiatisak viết lời tiễn biệt cựu HLV Nguyễn Văn Vinh và đăng lại những hình ảnh khi làm việc cùng thầy cũ ở HAGL.

Ông Nguyễn Văn Vinh sinh năm 1942. Trong sự nghiệp cầu thủ, ông khoác áo câu lạc bộ Thể Công. Khi chuyển sang công tác huấn luyện, vị chuyên gia này dẫn dắt nhiều đội bóng như Thể Công, Công an TP.HCM, Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai.

Ngoài ra, trong giai đoạn hoàng kim của HAGL, ông Nguyễn Văn Vinh cũng ghi dấu ấn trong vai trò giám đốc kỹ thuật, được xem là cánh tay đắc lực của bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức). Nhà cầm quân này nghỉ hưu năm 2009 vì lý do sức khỏe.