Hậu vệ U23 Việt Nam ghi bàn giây cuối, HAGL thoát thua

(VTC News) -

Trên sân nhà, HAGL tiếp đón Đông Á Thanh Hóa trong trận đấu mà họ buộc phải giành chiến thắng. Tuy nhiên, đội bóng phố núi thực tế lại gặp rất nhiều khó khăn trước các vị khách vốn đã ở thế chân tường. Sau tiếng còi khai cuộc, Thanh Hóa chiếm lĩnh thế trận và liên tục có nhiều đợt tấn công nguy hiểm.

Trong 15 phút đầu tiên, cơ hội đáng chú ý thuộc về đội bóng xứ Thanh khi Mamadou và Võ Nguyên Hoàng có các pha đánh đầu đã ở rất bàn thắng. Đáng tiếc, các chân sút bên phía Thanh Hóa thiếu đi cả may mắn lẫn cái duyên để tạo ra khác biệt.

HAGL chia điểm với Thanh Hóa trên sân nhà.

Đội khách vẫn tiếp tục tấn công và khiến HAGL chao đảo trong những phút tiếp theo. Lần này, đến lượt Rimario và Văn Thuận thử thách Trung Kiên những vẫn không thành công. Phút 45, từ pha đá phạt góc của Lê Văn Thuận, Mamadou bật cao đánh đầu mở tỉ số trận đấu cho Đông Á Thanh Hóa. Bàn thắng này mở ra hiệp 2 đầy hấp dẫn.

Ở nửa sau trận đấu, HAGL bắt đầu tạo ra khác biệt nhờ sự xuất hiện của Conceicao. Cầu thủ này gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Thanh Hóa nhờ nền tảng thể lực ấn tượng. Tuy nhiên, vẫn là Thanh Hóa sở hữu nhiều cơ hội đáng chú ý. Chỉ trong 10 phút, Rimario có 2 pha xử lý bóng rất hay nhưng đều dứt điểm ra ngoài.

Trong khi đó, Gia Bảo lại đưa bóng vào lưới Thanh Hóa nhưng bàn thắng của anh không được công nhận bởi Conceicao đã phạm lỗi với Xuân Hoàng. Phút 90+10, từ pha đá phạt của Marciel, Quang Kiệt dứt điểm tung lưới Thanh Hóa ấn định trận hòa 1-1 cho HAGL.

Kết quả: HAGL 1-1 Thanh Hóa

Ghi bàn:

HAGL: Quang Kiệt (90+10')

Thanh Hóa: Mamadou (45')

Đội hình ra sân:

Thanh Hóa: Trịnh Xuân Hoàng (67), Huỳnh Minh Đoàn (6), Võ Nguyên Hoàng (9), Rimario Gordon (11), Nguyễn Thái Sơn (12), Mamadou Mbodji (13), Trịnh Văn Lợi (15), Damoth Thongkhamsavath (22), Hoàng Thái Bình (28), Lê Văn Thuận (47), Abdurakhmanov Odilzhon (77).

HAGL: Trần Trung Kiên (25), Đinh Quang Kiệt (5), Trần Thanh Sơn (6), Nguyễn Thanh Nhân (7), Marciel da Silva (10), Nguyễn Minh Tâm (12), Cao Hoàng Minh (20), Jairo Rodrigues (33), Võ Phước Bảo (38), Phan Du Học (66), Ryan Ha (77).