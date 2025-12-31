Máy cấp khí tươi AirProce và giải pháp xử lý không khí cho không gian kín

(VTC News) -

SmartVent - Máy cấp khí tươi và lọc bụi sâu: Hướng tiếp cận mới cho không gian sống đô thị

Cùng với quá trình đô thị hóa, không gian sống và làm việc ngày càng khép kín, phụ thuộc nhiều vào điều hòa nhiệt độ. Thói quen đóng cửa để hạn chế ô nhiễm ngoài trời giúp giảm bụi mịn, nhưng đồng thời cũng làm giảm sự lưu thông không khí trong phòng.

Trong điều kiện đó, chất lượng không khí trong nhà dễ suy giảm mà người sử dụng khó nhận ra, kéo theo cảm giác bí bách, mệt mỏi và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe cũng như hiệu quả học tập, làm việc.

Khí tươi: Lời giải cho bài toán bụi mịn và phòng kín bí bách

Bụi mịn, đặc biệt là PM2.5 và PM0.3, được xem là tác nhân ô nhiễm nguy hiểm do khả năng xâm nhập sâu vào phổi và hệ tuần hoàn. Các nghiên cứu y khoa cho thấy tiếp xúc lâu dài với bụi mịn làm tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp, tim mạch, rối loạn miễn dịch, đồng thời khiến tình trạng dị ứng, viêm da và lão hóa da trở nên trầm trọng hơn. Trẻ nhỏ là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất do hệ hô hấp và thần kinh chưa hoàn thiện.

Bên cạnh bụi mịn, phòng kín sử dụng điều hòa liên tục còn đối mặt với tình trạng CO₂ tích tụ. Khi thiếu trao đổi khí, nồng độ CO₂ tăng dần theo thời gian, gây buồn ngủ, đau đầu, giảm khả năng tập trung và mệt mỏi kéo dài, đồng thời tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus tồn tại trong không khí.

Máy cấp khí tươi + lọc không khí SmartVent của AirProce đem đến không gian trong lành, giàu oxy, sạch bụi mịn cho phòng kín mà không cần mở cửa.

Trong bối cảnh đó, khí tươi được xem là thành phần không thể thiếu để duy trì môi trường sống lành mạnh. Khí tươi là không khí từ bên ngoài giàu oxy, ít khí ô nhiễm tích tụ và được lọc sạch trước khi đưa vào nhà.

Việc cấp khí tươi liên tục giúp kiểm soát CO₂, giảm cảm giác mệt mỏi, cải thiện khả năng tập trung và chất lượng giấc ngủ, đặc biệt trong phòng ngủ dùng điều hòa xuyên đêm. Đồng thời, luồng khí này còn hỗ trợ đẩy các khí ô nhiễm phát sinh từ nội thất ra ngoài và giữ được độ ẩm tự nhiên, hạn chế tình trạng khô da, khô mũi và họng.

SmartVent AC-160: Giải pháp tích hợp cấp khí tươi và lọc bụi mịn

Máy cấp khí tươi kiêm lọc không khí SmartVent AC-160 của AirProce xuất xứ từ Thượng Hải, Trung Quốc được phát triển như một giải pháp tích hợp, kết hợp lọc không khí chuyên sâu và cấp khí tươi trong cùng một thiết bị, phù hợp với các không gian kín phổ biến tại đô thị.

Điểm nổi bật của máy cấp khí tươi SmartVent là hệ thống lọc nhiều tầng với độ dày mỗi bộ lọc lên tới 9 cm, cho phép xử lý không khí ngoài trời trước khi đưa vào nhà. Không khí được dẫn qua các lớp lọc theo trình tự từ thô đến tinh, giúp giữ lại phần lớn bụi siêu mịn PM0.3 và các tác nhân ô nhiễm trong không khí.

Thiết bị sử dụng động cơ EC, nổi bật với độ bền cao và khả năng vận hành êm ái, phù hợp cho nhu cầu cấp khí tươi liên tục.

Nhờ cấu trúc lọc siêu dày, luồng không khí sau khi xử lý đạt được độ sạch cao.

Bên cạnh khả năng lọc bụi, SmartVent AC-160 còn được trang bị cảm biến thông minh để theo dõi chất lượng không khí trong phòng, bao gồm cả CO, từ đó tự động điều chỉnh chế độ vận hành nhằm duy trì môi trường trong nhà ở trạng thái cân bằng, phù hợp cho sinh hoạt và làm việc kéo dài.

Máy cấp khí tươi AC-160 đạt hiệu quả lọc “0” hạt bụi siêu mịn tại cửa gió đầu ra và duy trì nồng độ CO2 trong phòng ở dưới ngưỡng 1000ppm tốt cho sức khỏe.

Một điểm đáng chú ý khác là máy có khả năng tùy chỉnh 5 mức lấy khí tươi: 0%, 25%, 50%, 75% và 100%. Ở chế độ 0%, máy hoạt động như máy lọc không khí tuần hoàn.

SmartVent AC-160 được tích hợp bộ sưởi gốm PTC tại cửa gió đầu vào, giúp làm ấm không khí tươi trước khi cấp vào phòng mà không gây khô da hay ảnh hưởng đến nồng độ oxy.

Người dùng cũng có thể quản lý và theo dõi toàn bộ hoạt động của máy thông qua ứng dụng My AirProce trên điện thoại, từ điều chỉnh chế độ, theo dõi chất lượng không khí đến kiểm tra tuổi thọ bộ lọc.

Với bộ lọc cao cấp, khả năng điều chỉnh linh hoạt và vận hành êm ái, máy cấp khí tươi SmartVent AC-160 mang đến một giải pháp cải thiện chất lượng không khí toàn diện hơn so với máy lọc thông thường.