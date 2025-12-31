Đóng

Mạch sống hồi sinh dưới những nếp nhà sàn của người Ba Na

(VTC News) -

Từ những vật dụng đời thường, nghề đan lát, tạc tượng và dệt vải của người Ba Na tại Quảng Ngãi đang hồi sinh mạnh mẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

DUNG NHIÊN
