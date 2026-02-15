Tuyển sinh đại học 2026: 4 mốc chính quan trọng nhất thí sinh cần nhớ

(VTC News) -

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 với lộ trình cụ thể. Đối với thí sinh, các mốc liên quan trực tiếp đến quyền lợi và thủ tục đăng ký xét tuyển tập trung chủ yếu từ tháng 2 đến tháng 8/2026.

Trước hết, chậm nhất ngày 15/2/2026, các trường đại học, cao đẳng phải công bố đầy đủ thông tin tuyển sinh trên website chính thức, gồm phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, chỉ tiêu, mã ngành và các điều kiện kèm theo. Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh lựa chọn ngành, trường và xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp.

Bước vào giai đoạn chính, thí sinh được thực hành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 17/6 đến 21/6/2026 trên hệ thống tuyển sinh chung. Giai đoạn này nhằm giúp thí sinh làm quen thao tác, kiểm tra thông tin cá nhân, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và các dữ liệu liên quan trước khi đăng ký chính thức.

Thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng chính thức diễn ra từ ngày 2/7 đến 14/7/2026. Đây là mốc quan trọng nhất của toàn bộ quy trình xét tuyển. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký, bổ sung, thay đổi thứ tự nguyện vọng không giới hạn số lần theo quy định của hệ thống.

Thí sinh cần chủ động lưu ý ghi nhớ các mốc quan trọng nhất của kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2026. (Ảnh minh hoạ)

Tiếp đó, từ 15/7 đến 21/7/2026, thí sinh phải hoàn thành nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Việc nộp lệ phí đúng thời hạn là điều kiện để nguyện vọng được đưa vào xử lý xét tuyển.

Về kết quả, các cơ sở đào tạo dự kiến công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8/2026. Sau khi có thông báo trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8/2026. Nếu không xác nhận đúng hạn, thí sinh được xem là từ chối nhập học.

Bên cạnh các mốc thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, thí sinh cũng cần theo dõi sát thông báo từ Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đang học lớp 12 hoặc đăng ký dự thi.

Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, rà soát thông tin cá nhân, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và xử lý các sai sót dữ liệu trên hệ thống. Vì vậy, thí sinh cần kiểm tra kỹ họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, mã trường, mã khu vực, diện ưu tiên…theo hướng dẫn của Sở và nhà trường để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi xét tuyển.

Tóm lại, 4 mốc thí sinh cần đặc biệt lưu ý gồm: đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng (2/7 - 14/7/2026), nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến (15/7 - 21/7/2026), theo dõi công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 (trước 17h ngày 13/8/2026) và hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến nếu trúng tuyển (trước 17h ngày 21/8/2026).

Việc nắm rõ và thực hiện đúng các mốc thời gian này có ý nghĩa quyết định đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2026.