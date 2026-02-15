Võ sĩ Trung Quốc ra đòn tới tấp, cao thủ Philippines nằm im chịu đòn

(VTC News) -

Võ sĩ hàng đầu Philippines Danny Kingad thua knock out ngay trong hiệp 1 trước Hồ Dũng (Trung Quốc).

Danny Kingad (30 tuổi) là một trong những võ sĩ hàng đầu của Philippines. Anh thi đấu chuyên nghiệp wushu (tán thủ), kickboxing và võ thuật tổng hợp (MMA), từng là thành viên của Team Lakay - câu lạc bộ võ thuật mạnh nhất của Philippines.

Năm 2023, Danny Kingad giành huy chương đồng môn kickboxing hạng cân 60 kg. Người đánh bại võ sĩ của Philippines chính là Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam), gương mặt đình đám trong các trận MMA Duo (song đấu) của Lion Championship trong năm 2025.

Thành tích của Kingad trên võ đài MMA chuyên nghiệp cũng không tòi. Anh bắt đầu bằng chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, chỉ chịu 1 thất bại trong 13 trận đấu đầu tiên (theo dữ liệu của Tapology).

Tuy nhiên, những năm gần đây, thành tích của Kingad đi xuống. Trong 5 trận gần nhất ở ONE Championship, tay đấm hàng đầu của Philipines thua tới 4 lần. Trong đó, thất bại gần nhất của anh là trận đấu với Hồ Dũng (Trung Quốc) ở sự kiện ONE Fight Night 40 diễn ra tối 13/2 tại Bangkok, Thái Lan.

Võ sĩ Hồ Dũng (bên phải)

Hồ Dũng (Hu Yong, biệt danh "Chiến lang") sinh năm 1996, bằng tuổi với Kingad và có tỷ lệ thắng 66% trong sự nghiệp. Trước trận đấu này, Hồ Dũng cũng vừa trải qua 2 thất bại liên tiếp trước các tay đấm châu Âu (Sanzhar Zakirov và Reece McLaren).

Cả 2 võ sĩ bước lên sàn đấu đều với quyết tâm ngắt chuỗi thua và Hồ Dũng là người đạt được mục tiêu. Võ sĩ Trung Quốc chiếm ưu thế rõ rệt. Sau khoảng hơn 3 phút, anh đè được Danny Kingad xuống sàn đài và tạo ra thế kiểm soát.

Hồ Dũng không tìm cách thực hiện đòn khóa siết mà quyết định tấn công liên tục bằng những đòn gối, đấm và chỏ. Danny Kingad hầu như chỉ ôm đầu phòng thủ và không có động thái phản đòn. Sức chịu đựng của võ sĩ Philippines từng giành huy chương đồng SEA Games không đủ để anh trụ đến hết hiệp 1.

Khi hiệp đấu còn lại 10 giây, trọng tài buộc phải can thiệp để đảm bảo an toàn cho Kingad. Hồ Dũng giành chiến thắng knock out kỹ thuật (TKO).