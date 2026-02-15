Capricorn 01 Zagato - siêu xe 888 mã lực chỉ có 19 chiếc toàn cầu

(VTC News) -

Capricorn là công ty kỹ thuật có trụ sở tại Düsseldorf (Đức), chuyên cung cấp cấu trúc siêu nhẹ và linh kiện động cơ hiệu suất cao cho các đội đua và hãng xe thể thao.

Công ty vừa trình làng mẫu siêu xe hypercar tự phát triển đầu tiên mang tên Capricorn 01 Zagato. Xe được thiết kế thân vỏ bởi ông Zagato, nhà thiết kế Ý nổi tiếng đứng sau nhiều mẫu xe biểu tượng như Aston Martin DB4 GT Zagato hay Alfa Romeo TZ2.

Đây là mẫu hypercar động cơ đặt giữa đầu tiên do Zagato thực hiện theo dạng chế tạo riêng biệt. Tuy nhiên, phần đáng chú ý nhất nằm ở cấu trúc kỹ thuật. Capricorn 01 Zagato sử dụng khung gầm sợi carbon toàn phần. Theo hãng, cấu trúc này mang lại độ cứng cao và trọng lượng nhẹ hơn, tương tự xe đua LMP1.

Xe sử dụng mâm 21 inch bằng nhôm rèn hoặc sợi carbon do Capricorn tự phát triển.

Động cơ là loại V8 5.2L siêu nạp của Ford (nền tảng Predator), nhưng được Capricorn nâng cấp đáng kể với trục khuỷu phẳng mới, tay biên, piston riêng, siêu nạp thiết kế lại, hệ thống bôi trơn dry-sump cùng ECU và phần mềm điều khiển do hãng phát triển. Công suất đạt tối thiểu 888 mã lực và mô men xoắn cực đại 999 Nm, vòng tua tối đa 9.000 vòng/phút.

Sức mạnh truyền tới cầu sau thông qua hộp số sàn CIMA 5 cấp dạng dogleg. Trong bối cảnh nhiều hypercar hiện nay sử dụng hộp số ly hợp kép và hệ dẫn động bốn bánh, Capricorn lựa chọn hướng đi thuần cơ khí.

Xe chỉ trang bị các hệ thống hỗ trợ cơ bản như ABS và kiểm soát lực kéo. Trợ lực lái điện tử chỉ hoạt động ở tốc độ thấp nhằm duy trì cảm giác lái tự nhiên.

Capricorn 01 Zagato có thể tăng tốc 0 - 100 km/h dưới 3 giây và đạt tốc độ tối đa khoảng 360 km/h.

Về khí động học, xe không sử dụng cánh gió cỡ lớn mà tập trung tối ưu luồng gió dưới gầm kết hợp bộ khuếch tán trước và sau, nhằm tạo lực ép ổn định.

Khoang lái thiết kế tối giản với cụm đồng hồ analog, vòng tua trung tâm cỡ lớn, vật liệu sợi carbon, nhôm và titanium gia công nguyên khối, bọc da Connolly & Alcantara. Ghế tích hợp cố định vào cấu trúc an toàn carbon, trong khi vô-lăng, cụm bàn đạp và cả cần số có thể điều chỉnh vị trí.

Capricorn dự kiến chỉ sản xuất 19 chiếc 01 Zagato, con số nhằm kỷ niệm ngày thành lập hãng (19/4/1919). Giá khởi điểm từ 3,5 triệu USD (hơn 90 tỷ đồng). Mẫu xe đã được cấp phép lưu hành tại nhiều thị trường như châu Âu, Anh, Nhật Bản, Canada và Trung Đông.