Singapore điều chỉnh chính sách hoàn tiền, thúc đẩy thị trường xe điện

Trong bài phát biểu Ngân sách 2026, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cho biết mức hoàn phí đăng ký bổ sung ưu đãi (PARF) - khoản hoàn lại khi xe bị hủy đăng ký trước 10 năm - sẽ giảm 45%. Mức trần hoàn tiền giảm từ 60.000 đô la Singapore (SGD) xuống 30.000 SGD (hơn 610 triệu đồng).

Quy định mới sẽ áp dụng từ kỳ đấu giá chứng chỉ quyền sở hữu xe (COE) tiếp theo, bắt đầu từ ngày 16/2.

Các nhà phân tích cho rằng động thái này sẽ khiến tốc độ khấu hao của tất cả xe mới tăng lên, trong đó xe động cơ đốt trong mất giá nhanh hơn xe điện. Nguyên nhân là xe điện đang được hưởng ưu đãi lên tới 30.000 SGD từ chương trình phát thải xe (VES) và chương trình khuyến khích sớm xe điện (EEAI), với khoản hỗ trợ được trừ trực tiếp vào giá xe khi mua.

Bước siết chặt động cơ đốt trong

Khi mua xe mới ở Singapore, người mua phải đóng phí đăng ký bổ sung (ARF), được tính dựa trên giá trị thị trường mở (OMV) của xe. Nếu xe bị hủy đăng ký trước mốc 10 năm, chủ xe sẽ được hoàn PARF, tính theo tỷ lệ % của ARF.

Đối với xe điện, khoản hỗ trợ tối đa 30.000 SGD được trừ trực tiếp vào ARF, khiến số ARF thực tế phải trả thấp hơn đáng kể so với xe động cơ đốt trong. Dù điều này cũng khiến mức hoàn trả PARF của xe điện giảm nhưng tổng mức ưu đãi vẫn cao hơn do nhận được hỗ trợ ngay từ khi mua.

Ví dụ, nếu xe điện và xe xăng đều có mức ARF 36.000 SGD, xe điện chỉ phải trả 6.000 SGD nếu được hưởng đầy đủ hỗ trợ 30.000 SGD từ các chương trình giảm phát thải giao thông. Trong khi đó, xe xăng vẫn phải trả đủ 36.000 SGD.

Khi xe điện hủy đăng ký trước 5 năm, chủ xe được nhận mức hoàn PARF theo tỷ lệ hiện tại (75% ARF) là 4.500 SGD. Cộng với 30.000 SGD hỗ trợ ban đầu, tổng giá trị ưu đãi là 34.500 SGD. Trong khi xe xăng chỉ có mức hoàn PARF là 27.000 SGD.

Theo mức PARF mới (30%), xe điện sẽ nhận 1.800 SGD khi hủy đăng ký. Cộng với hỗ trợ ban đầu, tổng ưu đãi chủ xe được hưởng là 31.800 SGD, trong khi xe xăng chỉ còn 10.800 SGD.

Phó giáo sư Raymond Ong, nhà nghiên cứu hạ tầng giao thông tại Đại học Quốc gia Singapore, cho biết: “Chủ xe điện không bị ảnh hưởng nhiều bởi chính sách mới, trong khi chủ xe động cơ đốt trong sẽ cảm nhận rõ ràng tác động”.

Những dòng xe hưởng lợi

Chính sách PARF mới cũng tạo tác động khác nhau giữa các hãng xe điện tùy theo mức giá. Theo Phó giáo sư Walter Theseira tại Đại học Khoa học Xã hội Singapore, chính sách có thể mang lại lợi thế cho các thương hiệu EV Trung Quốc so với xe Mỹ hoặc châu Âu, do OMV thường thấp hơn.

Dữ liệu OneMotoring cho thấy trong tháng 1 năm nay, 11 mẫu xe BYD có OMV trung vị 28.359 SGD, thấp hơn đáng kể so với Tesla (49.433 SGD), Volvo EV (48.539 SGD) và Audi EV (43.263 SGD).

OMV thấp dẫn tới ARF thấp. Sau khi trừ các khoản hỗ trợ VES và EEAI, nhiều xe điện Trung Quốc có ARF phải trả rất thấp.

Ông Theseira cho biết: “Phần lớn xe điện Trung Quốc có ARF gần sát mức hoàn tiền tối đa, nên gần như không có khoản PARF đáng kể nào”.

Ví dụ, một mẫu BYD với OMV 28.359 SGD có ARF 31.703 SGD. Sau khi trừ 30.000 SGD hỗ trợ, chủ xe chỉ phải trả 1.703 SGD. Trong khi đó, Tesla với OMV trung vị 49.433 SGD có ARF 65.923 SGD. Sau khi trừ hỗ trợ, chủ xe vẫn phải trả 35.923 SGD.

Do PARF tính theo tỷ lệ ARF, việc giảm tỷ lệ PARF sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đến các xe có OMV cao. Theo đó, nếu hủy đăng ký trước 5 năm, BYD sẽ giảm hoàn từ 1.277 xuống còn 510 SGD, trong khi Tesla giảm từ 26.942 xuống còn 10.776 SGD.

Chính sách mới có thể thúc đẩy thị trường xe cũ. “Ngay sau khi thông tin được công bố, chúng tôi nhận được nhiều hơn yêu cầu hỏi mua với các xe cũ có tuổi đời dưới hai năm”, ông Benjamin Loo, Giám đốc vận hành CarTimes Group, nói và cho biết lượng hỏi mua nhóm xe này đã tăng 20%.

Xe cũ vốn có mức khấu hao thấp, do đó chính sách này có thể giúp thị trường xe cũ tăng trưởng ngắn hạn. Ông Loo dự báo: “4 - 5 năm tới trên thị trường, bạn sẽ thấy những chiếc xe cùng mẫu, chỉ chênh nhau một hoặc hai tháng tuổi, nhưng lại có giá trị khác nhau trên giấy tờ”.

Ở chiều ngược lại, chính sách mới cũng có thể khiến người dân ít hủy xe sớm hơn. Ông Raymond Tang, Giám đốc điều hành Yong Lee Seng Motor, cho biết: “Tác động có thể chưa xuất hiện ngay, mà là sau 10 năm, khi nhiều người quyết định không hủy xe vì mọi người đều nghĩ giá trị xe khi hủy quá thấp”.

Ông Tang nói thêm: “Điều này có nghĩa là số lượng COE có thể giảm”.