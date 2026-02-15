Võ sĩ từng gãy lưng, suýt liệt 2 chân giành HCV Thế vận hội mùa đông 2026

(VTC News) -

VĐV môn trượt băng nằm sấp (skeleton) người Anh Matt Weston quỳ sụp xuống đường băng khi thành công chinh phục tấm huy chương vàng Thế vận hội Mùa đông 2026. Gương mặt vận động viên 28 tuổi tràn đầy cảm xúc vỡ òa, bởi đó là khoảnh khắc khép lại hành trình vượt nghịch cảnh phi thường của anh. Weston từng hai lần gãy lưng và được cảnh báo rằng bản thân có thể sẽ không bao giờ đi lại bình thường được nữa.

Năm 18 tuổi, Weston lần đầu gãy lưng trong một giải taekwondo, môn thể thao anh theo đuổi từ nhỏ, sau cú xoay người đá sai tư thế. Weston buộc phải ngồi xe lăn và được thông báo có thể mất hoàn toàn khả năng sử dụng đôi chân. Tai nạn đó có thể đã kết thúc sự nghiệp của nhiều người, nhưng với Weston, đó lại là điểm khởi đầu cho tinh thần “không khuất phục”.

Dù gặp chấn thương nghiêm trọng, Weston không từ bỏ. Anh dành hàng giờ vật lý trị liệu, tập luyện dưới nước, thậm chí tập đi xe một bánh để tăng cường sức mạnh cơ lưng - những bài tập mà nhiều người cho là cực đoan, nhưng với anh là con đường duy nhất để trở lại thi đấu.

Matt Weston giành HCV nội dung nam môn trượt băng nằm sấp tại Thế vận hội Mùa đông 2026. (Nguồn: The Sun)

HLV cũ của anh, võ sư đai đen Philip Lear, nhớ lại rằng ngay từ năm 7 tuổi, Weston đã nổi bật bởi sự chăm chỉ và ý chí bền bỉ.

“Taekwondo đòi hỏi tinh thần bất khuất - và Matt là hiện thân của điều đó”, ông Lear nói.

Bước ngoặt đến vào tháng 12/2017, khi HLV cử tạ Chris Dear giới thiệu anh tham gia chương trình tìm kiếm tài năng của UK Sport tại Lee Valley Ice Centre (London). Tại đây, các chuyên gia nhanh chóng nhận ra Weston có tố chất cho skeleton - môn trượt băng nằm sấp.

Weston nhanh chóng bộc lộ năng khiếu thiên bẩm và chuyển đến vùng West Country để tập luyện tại Đại học Bath - nơi duy nhất có đường trượt skeleton duy nhất của Anh. Vì trong nước không có đường băng đạt chuẩn thi đấu, anh phải tập trên đường trượt bê tông, mức độ rủi ro của nó cũng không hề kém đường băng thật.

“Đây là môn cực kỳ rủi ro. Họ lao đi với tốc độ khủng khiếp. Tôi từng thấy những vết bầm khủng khiếp ở bụng và tay anh ấy. Nếu va vào tường, lực tác động sẽ rất mạnh”, vị hôn phu của Weston kể lại.

Chỉ ba năm sau, Weston đã thi đấu World Cup và giành HCV cho Anh vào tháng 11/2021. Nhưng vận rủi lại ập đến khi anh thêm một lần gãy lưng trong lúc thi đấu - chấn thương khiến nhiều người tin rằng câu chuyện cổ tích đã đến hồi kết. Thế nhưng đối với Weston, điều đó lại mở ra một chương mới trong cuộc đời.

Matt Weston đã nổi bật bởi sự chăm chỉ và ý chí bền bỉ ngay từ khi học taekwondo lúc còn nhỏ. (Nguồn: The Sun)

Kể từ năm 2022, Weston bước vào giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp: vô địch thế giới năm 2023 và tiếp tục bảo vệ danh hiệu vào năm sau, trước khi đăng quang World Cup tại Đức hồi tháng 1. Đỉnh cao là tấm HCV Thế vận hội Mùa đông 2026 nội dung nam môn trượt băng nằm sấp. Với anh, đó là phần thưởng cho gần một thập kỷ đánh đổi bằng đau đớn, kỷ luật và niềm tin tuyệt đối.

“Tôi muốn chiến thắng tất cả. Tôi cầu toàn trong mọi thứ. Đồng đội gọi tôi là ‘Đội trưởng 110%’ vì tôi không biết cách thua. Kể cả lúc tập squat, họ thêm 1kg tạ, tôi cũng phải tập thêm hiệp nữa để vượt họ”, Weston chia sẻ.

Weston thừa nhận tấm HCV Thế vận hội Mùa đông năm nay đã vượt xa mọi danh hiệu trước đây. Vừa ôm chặt tấm huy chương, anh vừa nói: “Tôi không thể diễn tả nổi cảm giác này. Tôi cứ chạm vào nó để chắc rằng nó là thật, nhưng vẫn thấy như là mơ".

Chia sẻ cảm xúc về việc con trai giành HCV Olympic, ông Tom Weston cho biết: "Nó đã nỗ lực hết sức mình để đạt được điều đó. Không có ngày nào nó không tập luyện. Từ thời còn chơi bóng bầu dục ở trường, con trai tôi đã giữ tinh thần cống hiến hết mình cho thể thao”, ông Tom kể.