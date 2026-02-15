Những lưu ý quan trọng khi đi ô tô điện đường dài dịp Tết

(VTC News) -

Sự gia tăng nhanh chóng của các dòng ô tô điện tại Việt Nam mang đến những trải nghiệm mới mẻ nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho người lái trong các chuyến đi dài ngày Tết.

Đặc biệt, khi nhu cầu di chuyển tăng đột biến, hệ thống hạ tầng sạc và điều kiện giao thông phức tạp đòi hỏi chủ xe phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với xe xăng truyền thống.

Xác định các điểm sạc trên lộ trình

Khác với mạng lưới cây xăng dày đặc, các trạm sạc điện vẫn tập trung chủ yếu tại các trục đường chính và đô thị lớn. Trong dịp cao điểm, việc xác định chính xác vị trí các điểm dừng nghỉ có tích hợp trụ sạc nhanh dọc lộ trình cực kỳ quan trọng.

Người lái nên cài đặt ứng dụng theo dõi trạng thái trạm sạc theo thời gian thực để biết trước số lượng trụ sạc đang trống, từ đó đưa ra quyết định dừng đỗ phù hợp, tránh tình trạng phải xếp hàng chờ đợi quá lâu.

Hệ thống trạm sạc thường chịu áp lực lớn do nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp Tết.

Tính toán khoảng cách di chuyển thực tế

Thông số quãng đường đi được sau mỗi lần sạc đầy do nhà sản xuất công bố thường dựa trên điều kiện thử nghiệm lý tưởng. Trên thực tế, các yếu tố như xe chở đủ tải trọng, việc sử dụng điều hòa liên tục hoặc tình trạng tắc đường kéo dài sẽ khiến lượng điện năng tiêu thụ tăng cao hơn bình thường.

Chủ xe nên áp dụng quy tắc trừ hao khoảng 15-20% dung lượng pin dự phòng để đảm bảo an toàn, tránh rơi vào tình huống cạn kiệt năng lượng khi chưa tìm được điểm sạc tiếp theo.

Tối ưu hóa thời gian sạc

Trong các chuyến hành trình dài, việc chờ đợi để sạc đầy 100% dung lượng pin thường không mang lại hiệu quả về thời gian. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên ưu tiên sạc nhanh lên mức 70 - 80% để tiếp tục hành trình, vì tốc độ sạc sẽ giảm đáng kể sau ngưỡng này nhằm bảo vệ tuổi thọ của pin.

Cách làm này vừa giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi tại trạm, vừa tạo điều kiện cho các phương tiện khác có cơ hội tiếp cận trụ sạc trong giờ cao điểm.

Ưu tiên sạc nhanh lên mức 80% giúp tối ưu thời gian chờ đợi tại các điểm dừng nghỉ.

Điều chỉnh phong cách lái

Thói quen vận hành đóng vai trò trực tiếp trong việc kéo dài quãng đường di chuyển của xe điện. Việc duy trì tốc độ ổn định, hạn chế các tình huống tăng tốc đột ngột giúp giảm áp lực lên hệ thống pin.

Ngoài ra, người lái nên tận dụng tối đa hệ thống phanh tái tạo năng lượng, đặc biệt khi đổ đèo hoặc di chuyển trong khu vực đông dân cư. Việc điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức vừa đủ cũng là một giải pháp hữu hiệu để bảo toàn năng lượng trong suốt hành trình.

Chuẩn bị phương án xử lý sự cố

Dù lên kế hoạch kỹ lưỡng, những tình huống bất ngờ như trạm sạc bảo trì hoặc mất điện cục bộ vẫn có thể xảy ra. Do đó, người dùng cần lưu sẵn số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ cứu hộ của hãng xe.

Việc trang bị thêm bộ dây sạc di động để sử dụng nguồn điện dân dụng trong trường hợp khẩn cấp cũng là một phương án dự phòng cần thiết, giúp chủ xe yên tâm hơn khi di chuyển qua những khu vực vùng sâu, vùng xa có hạ tầng điện lưới chưa đồng bộ.