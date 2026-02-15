(VTC News) -

Năm 2026, các kiến trúc sư ưu tiên những công trình mang tính nghỉ dưỡng, tối ưu ánh sáng tự nhiên và kết nối mạnh mẽ với cảnh quan sân vườn. Mái Thái với độ dốc lớn giúp ngôi nhà trở nên thanh thoát, đồng thời phù hợp điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm tại Việt Nam.

Dưới đây là những mẫu biệt thự nhà vườn mái Thái được ưa chuộng 2026:

Biệt thự nhà vườn mái Thái kiểu Pháp

(Ảnh: 3bdesign)

Biệt thự nhà vườn mái Thái kiểu Pháp là sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp cổ điển châu Âu và kiến trúc phù hợp khí hậu nhiệt đới. Công trình thường gây ấn tượng với những đường nét đối xứng, hệ cột trang trí mềm mại, cửa vòm sang trọng cùng mái Thái dốc cao giúp tổng thể thanh thoát và bề thế.

Gam màu chủ đạo như trắng kem, vàng nhạt hoặc be kết hợp lan can sắt nghệ thuật và phào chỉ nhẹ tạo nên vẻ đẹp quý phái nhưng không quá cầu kỳ. Bao quanh ngôi nhà là không gian sân vườn xanh mát, góp phần tôn lên phong cách sống nghỉ dưỡng, yên bình.

Biệt thự nhà vườn mái Thái phong cách tân cổ điển

(Ảnh: 3bdesign)

Biệt thự nhà vườn mái Thái tân cổ điển mang vẻ đẹp hài hòa giữa sự sang trọng và nét tinh giản của kiến trúc hiện đại. Điểm nổi bật của mẫu nhà này là hệ mái Thái cao ráo kết hợp các chi tiết phào chỉ nhẹ, cột trụ cân đối và bố cục đối xứng tạo cảm giác bề thế nhưng vẫn thanh thoát.

Không gian sân vườn được thiết kế rộng mở, xen kẽ cây xanh và lối dạo bộ giúp tổng thể công trình trở nên gần gũi thiên nhiên.

Biệt thự nhà vườn mái Thái 1 tầng

(Ảnh: Decoxdesign)

Biệt thự nhà vườn mái Thái 1 tầng được nhiều gia đình lựa chọn nhờ thiết kế đẹp mắt, gần gũi thiên nhiên và phù hợp xu hướng sống nghỉ dưỡng tại gia. Kiến trúc chú trọng sự cân đối với hệ mái Thái dốc cao giúp ngôi nhà trở nên thanh thoát, đồng thời tăng khả năng chống nóng và thoát nước hiệu quả.

Không gian bên trong thường được bố trí theo phong cách mở, liên thông phòng khách – bếp – khu sinh hoạt chung nhằm tạo cảm giác rộng rãi, thông thoáng. Bao quanh là sân vườn xanh mát, tiểu cảnh hoặc hiên nhà rộng để thư giãn.

Biệt thự nhà vườn mái Thái 2 tầng

(Ảnh: Decoxdesign)

Biệt thự nhà vườn mái Thái 2 tầng là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình mong muốn không gian sống rộng rãi nhưng vẫn giữ được sự hài hòa với thiên nhiên.

Thiết kế nổi bật với hệ mái Thái cao, độ dốc lớn giúp tổng thể ngôi nhà thanh thoát, sang trọng và phù hợp khí hậu nóng ẩm. Tầng một thường bố trí khu sinh hoạt chung, phòng khách và bếp liên thông, trong khi tầng hai dành cho không gian nghỉ ngơi riêng tư với ban công thoáng mở hướng ra sân vườn.

Biệt thự vườn mái Thái 3 tầng

(Ảnh: 3bdesign)

Biệt thự nhà vườn mái Thái 3 tầng gây ấn tượng bởi vẻ đẹp bề thế, sang trọng nhưng vẫn giữ được sự thông thoáng đặc trưng của kiến trúc nhà vườn.

Hệ mái Thái nhiều lớp với độ dốc cao không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn giúp chống nóng, thoát nước hiệu quả, phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam. Cổng biệt thự làm từ sắt uốn nghệ thuật sơn chống gỉ sét.