Những mẫu cửa gỗ biệt thự sang trọng được ưa chuộng

Trong thiết kế biệt thự, cửa gỗ luôn giữ vị trí quan trọng bởi không chỉ là lối đi mà còn là điểm nhấn thể hiện đẳng cấp và gu thẩm mỹ của gia chủ.

Các mẫu cửa gỗ biệt thự sang trọng phổ biến

Trên thị trường hiện có nhiều loại cửa gỗ đẹp, bền, đa dạng kiểu dáng cho gia chủ lựa chọn.

Cửa gỗ tự nhiên nguyên khối

(Ảnh: Vinavic)

Cửa gỗ tự nhiên nguyên khối luôn nằm trong top đầu lựa chọn của các biệt thự cao cấp. Được làm từ các loại gỗ quý như gỗ lim, gỗ gõ đỏ, căm xe hay hương đá, dòng cửa này nổi bật nhờ vân gỗ đẹp, độ cứng cao và tuổi thọ có thể lên đến hàng chục năm.

Cửa gỗ tự nhiên giúp không gian trở nên vững chãi, sang trọng.

Cửa gỗ pano truyền thống

(Ảnh: Vinavic)

Cửa pano gỗ đặc thường làm từ gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp, mang lại cảm giác sang trọng. Loại cửa này phù hợp với biệt thự cổ điển và tân cổ điển.

Cửa gỗ pano kính

(Ảnh: Eurowindow)

Cửa gỗ pano kết hợp kính cường lực là lựa chọn lý tưởng cho những căn biệt thự phong cách hiện đại. Mẫu cửa này tận dụng ánh sáng tự nhiên tối đa, giúp mở rộng tầm nhìn ra sân vườn.

Cửa gỗ 2 cánh

(Ảnh: Vinavic)

Với ưu điểm cân đối, sang trọng và tiện dụng, cửa gỗ 2 cánh là lựa chọn phổ biến cho biệt thự. Thiết kế 2 cánh giúp cửa mở rộng, đón sáng và gió tối ưu.

Tùy theo phong cách kiến trúc, cửa gỗ 2 cánh có thể thiết kế dạng phẳng hiện đại hoặc kết hợp kính để tạo điểm nhấn.

Lưu ý khi chọn cửa gỗ biệt thự

Để đảm bảo công trình vừa sang trọng, vừa bền, khi chọn cửa gỗ cho biệt thự, gia chủ cần lưu ý một số yếu tố sau:

Chất liệu gỗ

Chất liệu gỗ là yếu tố quan trọng nhất. Với biệt thự, nên ưu tiên các loại gỗ tự nhiên có độ cứng và tuổi thọ cao như lim, gõ đỏ, óc chó, căm xe hoặc hương đá. Những loại gỗ này mang đến vẻ đẹp sang trọng đồng thời hạn chế cong vênh, mối mọt.

Kiểu dáng và phong cách

Kiểu dáng và phong cách cửa phải hài hòa với kiến trúc tổng thể của biệt thự. Với biệt thự tân cổ điển, cửa chạm khắc hoa văn phù điêu sẽ phù hợp; trong khi biệt thự hiện đại ưu tiên thiết kế tối giản hoặc kết hợp kính để tăng ánh sáng tự nhiên. Màu sắc cửa cũng cần đồng bộ với nội thất và mặt tiền để tạo nên tổng thể sang trọng.

Kích thước phù hợp

Kích thước cửa gỗ phải phù hợp với diện tích biệt thự. Không nên chọn cửa gỗ quá nhỏ vì sẽ gây cảm giác tù túng. Ngoài ra, cửa cũng không nên quá lớn nếu mặt tiền không đủ rộng.

Chú ý đến phụ kiện đi kèm

Một bộ cửa gỗ đẹp chỉ hoàn chỉnh khi phụ kiện đi kèm chất lượng. Phụ kiện chất lượng kém sẽ làm giảm tuổi thọ của cửa dù gỗ tốt. Nên chọn bản lề inox chống gỉ, khóa thông minh hoặc khóa cơ cao cấp.