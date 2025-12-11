Vì sao Bộ Ngoại giao Mỹ kiên quyết loại bỏ kiểu phông chữ Calibri?

(VTC News) -

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 9/12 ra lệnh cho các nhà ngoại giao quay lại sử dụng phông chữ Times New Roman cỡ 14 trong toàn bộ văn bản và thông điệp chính thức. Ông gọi việc người tiền nhiệm Antony Blinken chuyển sang dùng phông chữ Calibri là động thái “lãng phí” nhằm phục vụ mục tiêu đa dạng hóa, theo bức điện mật nội bộ mà Reuters tiếp cận được.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Times New Roman, một phông serif, là chuẩn của Bộ Ngoại giao từ năm 2004. Đến năm 2023, dưới thời ông Blinken, Bộ chuyển sang sử dụng Calibri, một phông sans serif hiện đại được cho là thân thiện hơn với người khuyết tật nhờ thiết kế tối giản, không có các nét “đuôi” hay “cánh” ở cạnh chữ, và cũng là phông mặc định trong nhiều sản phẩm của Microsoft.

Trong bức điện mang tiêu đề “Quay về truyền thống” gửi tới toàn bộ các cơ quan đại diện Mỹ ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng cách trình bày văn bản góp phần định hình tính chuyên nghiệp. Theo đánh giá của Bộ, Calibri thiếu trang trọng hơn so với các phông có chân (serif).

“Để khôi phục sự chuẩn mực và tính chuyên nghiệp trong các văn bản của Bộ, cũng như loại bỏ thêm một chương trình DEIA (Đa dạng, Bình đẳng, Hòa nhập và Khả năng tiếp cận) gây lãng phí, Bộ quyết định quay lại sử dụng Times New Roman làm phông chuẩn”, bức điện nêu rõ.

Văn bản cũng khẳng định tiêu chuẩn trình bày mới phù hợp với chỉ đạo “Một tiếng nói cho quan hệ đối ngoại của Mỹ” của Tổng thống, yêu cầu Bộ duy trì sự thống nhất và tính chuyên nghiệp trong toàn bộ hoạt động truyền đạt thông tin.

Khác với serif, các phông sans serif không có nét “đuôi” hay “cánh” ở cạnh chữ. (Ảnh: The New York Times; LucasFonts)

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1, Tổng thống Trump đã thúc đẩy việc xóa bỏ các chương trình DEI tại cơ quan liên bang và yêu cầu các đơn vị nhận tài trợ liên bang, gồm trường học, đại học và tổ chức phi lợi nhuận, cắt giảm các hoạt động liên quan đến DEI.