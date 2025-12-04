Mỹ đổi tên Viện Hòa bình thành Viện Hòa bình Donald J. Trump

Tối 3/12 (giờ địa phương), Nhà Trắng xác nhận Viện Hòa bình được đổi tên thành “Viện Hòa bình Mỹ Donald J. Trump” như lời nhắc nhở mạnh mẽ về những gì mà một nhà lãnh đạo có thể đạt được đối với sự ổn định toàn cầu, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết.

“Xin chúc mừng thế giới!”, bà Kelly nói thêm.

Tên của Tổng thống Donald Trump được gắn bên ngoài toà nhà. (Ảnh: Reuters)

Việc đổi tên Viện Hòa bình Mỹ tồn tại từ nhiều thập kỷ, được nhiều thời Tổng thống như ông Ronald Reagan ca ngợi và ký thành luật. Việc đổi tên lần này của Tổng thống Trump được cho nhằm thể hiện ông là nhà ngoại giao tài ba khi ông đang hướng tới Giải Nobel Hòa bình.

Trước đó, mọi người cũng nhìn thấy công nhân đến tòa nhà để lắp tên ông Trump bằng chữ bạc cỡ lớn ở hai mặt ngoài của tòa nhà.

Trong năm qua, ông Trump nhận công lao chấm dứt hàng loạt cuộc xung đột, bao gồm cuộc chiến kéo dài ba thập kỷ giữa Rwanda và Congo. Nhà Trắng trước đây từng khẳng định công trình ngoại giao của ông Trump ấn tượng hơn Viện Hòa bình, vốn bị Nhà Trắng gọi là "một tổ chức cồng kềnh, vô dụng".

Tòa nhà của Viện Hòa bình rộng khoảng 14.000 m². Viện này được Quốc hội thành lập và nhận ngân sách liên bang cho các chương trình của mình, nhưng nhiều cựu nhân viên lập luận rằng viện không thuộc nhánh hành pháp, do đó không chịu sự quản lý của tổng thống.

Tòa nhà có mái kính nổi bật, được thiết kế như một biểu tượng hòa bình quốc gia và xây dựng vào năm 2012. Tòa nhà được chi trả bằng nguồn vốn hỗn hợp từ quỹ tư nhân và liên bang, tọa lạc trên khu đất thuộc sở hữu của Hải quân, đơn vị chuyển giao quyền tài phán cho viện này hơn hai thập kỷ trước.

Trụ sở chính này từng bị bỏ trống kể từ khi chính quyền ông Trump nắm quyền kiểm soát tòa nhà vào tháng 3, một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Bộ Hiệu quả Chính phủ, trước đây do Elon Musk lãnh đạo nhằm giải thể tổ chức hoạt động về chính sách đối ngoại.

Vài tuần sau khi tòa nhà bị chiếm giữ, chính quyền ông Trump sa thải hầu hết nhân viên và phá hủy toàn bộ. Thậm chí, họ còn tháo dỡ vật dụng bên trong có tên và logo của viện, hình chim bồ câu và cành ô liu.