Tuyến Metro số 5 Văn Cao - Hoà Lạc 65.000 tỷ đồng gấp rút giải phóng mặt bằng
Dự án metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc dài gần 40 km với tổng vốn đầu tư hơn 65.000 tỷ đồng đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để thi công những hạng mục đầu tiên.
Video: Tuyến Metro số 5 Văn Cao - Hoà Lạc hơn 2,6 tỷ USD gấp rút giải phóng mặt bằng.
Cùng với đó, công tác khảo sát địa chất phần ngầm đã hoàn thành, các hạng mục còn lại đang được đẩy nhanh và dự kiến hoàn tất trong tháng 4 để phục vụ lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Tổng thầu EPC cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý thiết kế tại 22 điểm giao cắt, chuẩn bị cho giai đoạn thi công đồng loạt.
Nhiều hộ dân đã di dời, bàn giao đất cho đơn vị thi công.
Máy móc và công nhân đang khẩn trương triển khai công tác phá dỡ nhằm sớm hoàn tất việc bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.
Trong quá trình tháo dỡ, nhiều người dân cũng tận dụng thu gom sắt thép, vật liệu kim loại từ các công trình để bán phế liệu.
Khi đi vào khai thác, tuyến metro số 5 sẽ góp phần giảm ùn tắc trên trục Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng. Đồng thời, việc kết nối với metro số 3 (Nhổn - Ga Hà Nội) giúp việc đi lại bằng đường sắt đô thị thuận tiện hơn.