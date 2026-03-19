Tuyến Metro số 5 Văn Cao - Hoà Lạc 65.000 tỷ đồng gấp rút giải phóng mặt bằng

(VTC News) -

Dự án metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc dài gần 40 km với tổng vốn đầu tư hơn 65.000 tỷ đồng đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để thi công những hạng mục đầu tiên.

Dự án đường sắt đô thị số 5 (tuyến Văn Cao - Hòa Lạc) có tổng mức đầu tư hơn 65.000 tỷ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa, dài khoảng 39,58 km (gồm 6,59 km đi ngầm và 32,99 km đi trên mặt đất và trên cao). Dự án đi qua 18 phường, xã của TP Hà Nội với 20 nhà ga (6 ga ngầm, 13 ga mặt đất, 1 ga trên cao) và 2 depot.

Dự án đang bước vào giai đoạn triển khai quan trọng, với công tác giải phóng mặt bằng được thúc đẩy tại nhiều khu vực, đồng thời hoàn thiện các điều kiện để thi công những hạng mục đầu tiên. Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, mặt bằng dự án đã bắt đầu được bàn giao cho Tổng thầu EPC từ ngày 1/3/2026. Dự kiến, khu gian đầu tiên S6–S7 sẽ được khởi công từ 17/3, các đoạn tiếp theo triển khai từ 1/4.

Cùng với đó, công tác khảo sát địa chất phần ngầm đã hoàn thành, các hạng mục còn lại đang được đẩy nhanh và dự kiến hoàn tất trong tháng 4 để phục vụ lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Tổng thầu EPC cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý thiết kế tại 22 điểm giao cắt, chuẩn bị cho giai đoạn thi công đồng loạt.

Tại khu vực Thạch Bình (xã Yên Bài) - điểm cuối của tuyến, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai khẩn trương.

Nhiều hộ dân đã di dời, bàn giao đất cho đơn vị thi công.

Máy móc và công nhân đang khẩn trương triển khai công tác phá dỡ nhằm sớm hoàn tất việc bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Ông Sơn (xã Yên Bài) cho biết, khi nhận được thông tin về việc triển khai dự án tuyến metro Văn Cao - Hòa Lạc, người dân trong khu vực đều đồng thuận, sẵn sàng di dời để tạo điều kiện cho lực lượng chức năng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, do nhiều hộ gia đình sinh sống tại đây chưa có sổ đỏ nên mức đền bù còn hạn chế. Người dân kỳ vọng dự án tuyến đường sắt sẽ sớm được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ, góp phần giúp việc di chuyển vào trung tâm thành phố thuận tiện hơn.   

Trong quá trình tháo dỡ, nhiều người dân cũng tận dụng thu gom sắt thép, vật liệu kim loại từ các công trình để bán phế liệu.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, tổng diện tích đất chiếm dụng của dự án khoảng 168,67 ha, trong đó cần thu hồi gần 49,88 ha, phần còn lại là đất công cộng như giao thông, thủy lợi. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn, hiện trạng phức tạp dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6.

Tuy nhiên, dự án vẫn đối mặt với một số khó khăn như chồng lấn quy hoạch với các dự án khác, vướng mắc trong chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời doanh nghiệp, cũng như thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán di chuyển hạ tầng kỹ thuật.

Để phục vụ thi công, đơn vị quản lý đã bố trí một trạm thí nghiệm hiện trường tại xã Sơn Đồng và dự kiến triển khai thêm khoảng 10-12 trạm dọc toàn tuyến. Vật tư, thiết bị cũng đang được tập kết, sẵn sàng thi công ngay sau khi được cấp phép quây rào và phân luồng giao thông.

Tuyến metro số 5 đi qua các phường Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ, Láng, Yên Hòa, Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương, Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh, Quốc Oai, Kiều Phú, Tây Phương, Hạ Bằng, Hòa Lạc, Yên Xuân, Yên Bài, góp phần rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa khu vực trung tâm và ngoại thành, đồng thời giảm áp lực về dân số và hạ tầng cho các khu vực nội đô.

Tuyến metro số 5 có điểm đầu tại nút giao Văn Cao - Hoàng Hoa Thám, đoạn đầu được thiết kế đi ngầm, chạy dọc theo các trục Văn Cao, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng.

Sau khi đi qua khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tuyến chuyển sang chạy trên mặt đất, bố trí tại dải phân cách giữa Đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình, kéo dài đến điểm cuối. Dự án kết thúc tại ga S20, thuộc địa bàn hai xã Hòa Lạc và Yên Xuân. Đồng thời, tuyến được quy hoạch sẵn phương án kéo dài trong tương lai đến khu vực Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (xã Yên Bài) và kết nối với tuyến đường sắt liên vùng Hà Nội – Phú Thọ khi có nhu cầu.

Khi đi vào khai thác, tuyến metro số 5 sẽ góp phần giảm ùn tắc trên trục Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng. Đồng thời, việc kết nối với metro số 3 (Nhổn - Ga Hà Nội) giúp việc đi lại bằng đường sắt đô thị thuận tiện hơn.

Minh Đức
