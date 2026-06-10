TP.HCM có 8 thí sinh thi phòng riêng, giám thị viết hộ bài

(VTC News) -

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, có 8 thí sinh thuộc diện đặc biệt được bố trí thi tại phòng riêng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong đó, 6 thí sinh bị gãy tay do tai nạn, không thể tự viết bài tại 6 điểm thi khác nhau.

Ngoài ra, tại hai điểm thi THCS Nguyễn Huệ và THCS Nguyễn Thái Bình, mỗi điểm có một thí sinh bị khuyết tật, tay yếu nên cũng được bố trí phòng thi riêng.

Thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2026 tại TP.HCM. (Ảnh: Lương Ý)

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh và tính nghiêm túc của kỳ thi, các điểm thi này bố trí cán bộ coi thi không tham gia giảng dạy các môn mà thí sinh dự thi để hỗ trợ ghi chép bài làm. Mỗi phòng thi có 2 cán bộ coi thi và được lắp camera ghi hình liên tục trong suốt thời gian diễn ra buổi thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là kỳ thi đầu tiên được TP.HCM tổ chức sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Với gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi, TP.HCM là địa phương có số lượng thí sinh tham dự kỳ thi lớn nhất cả nước.

Năm nay, Sở GD&ĐT TP.HCM bố trí 246 điểm thi với hơn 6.000 phòng thi, phân bố tại ba khu vực: TP.HCM cũ có 188 điểm thi, Bình Dương cũ có 30 điểm thi và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 28 điểm thi. Thành phố cũng bố trí riêng một điểm thi tại đặc khu Côn Đảo.

Lịch thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2026.

Tất cả các điểm thi đều có phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh. Việc bố trí điểm thi được tính toán trên nguyên tắc thuận lợi cho thí sinh, phù hợp điều kiện giao thông và khoảng cách di chuyển, đồng thời bảo đảm đầy đủ các điều kiện về điện, internet, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và phòng chống gian lận công nghệ cao.

Do quy mô kỳ thi lớn, đề thi năm nay sẽ được vận chuyển đến các điểm thi trước một ngày, thay vì vào sáng ngày thi như trước đây. Với đặc khu Côn Đảo, đề thi và bài thi được vận chuyển bằng đường hàng không. Thành phố đã chuẩn bị các phương án dự phòng trong trường hợp thời tiết xấu hoặc lịch bay thay đổi.