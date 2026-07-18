Trực tiếp kết quả XSMT hôm nay thứ 7 ngày 18/7/2026

Xem ngay xổ số miền Trung hôm nay ngày 18/7/2026 được quay vào lúc 17h15. Kết quả XSMT trực tiếp với các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xem lại KQXS miền Trung các kỳ trước

- Kết quả xổ số miền Trung ngày 17/7/2026

Kết quả XS MT ngày 17/7/2026 vào thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 17/7/2026.

- Kết quả XSMT ngày 16/7/2026

XS miền Trung ngày 16/7/2026 vào thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 16/7/2026.

- XSMT ngày 15/7/2026

Kết quả xổ số miền Trung ngày 15/7/2026 vào thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 15/7/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ Hai: Kỳ quay XSMT được tổ chức tại Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) là hai địa phương thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Đến lượt Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) công bố kết quả.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) cùng tiến hành quay số.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT được mở tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Các đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) đồng loạt quay thưởng.

- Chủ Nhật: Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện kỳ mở thưởng cuối tuần.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Người sở hữu vé số trúng thưởng có thể lựa chọn nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết phát hành hoặc đại lý được ủy quyền chi trả.

- Nếu đổi thưởng tại đại lý vé số, thủ tục thường được xử lý nhanh và thuận tiện. Tuy nhiên, người nhận giải sẽ phải thanh toán phí dịch vụ đổi thưởng, thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải, tùy theo từng đại lý.

- Trong trường hợp đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ được nhận đầy đủ tiền thưởng sau khi khấu trừ thuế (nếu có) và không phải trả phí đổi thưởng như khi nhận tiền tại đại lý.

Điều kiện vé lĩnh thưởng

Muốn được công nhận trúng thưởng, tờ vé phải là vé hợp lệ do Công ty XSKT phát hành và có dãy số khớp với một trong các hạng giải của kỳ quay tương ứng.

Bên cạnh đó, vé cần còn nguyên hiện trạng, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay sửa đổi nội dung. Người trúng cũng phải hoàn tất thủ tục nhận thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng theo quy định.

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