Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

(VTC News) -

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh.

Tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê quán TP Đà Nẵng. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hoài Anh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), XIV.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hoài Anh từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận; Bí thư Huyện ủy Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận); Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 10/2020, ông Nguyễn Hoài Anh được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận.

Sau khi thực hiện sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, ông Nguyễn Hoài Anh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Từ tháng 9/2025, ông Nguyễn Hoài Anh được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo hiện có Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và các Thứ trưởng: Nguyễn Hoài Anh, Y Vinh Tơr, Y Thông, Nông Thị Hà, Nguyễn Hải Trung.