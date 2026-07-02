(VTC News) -

Tại Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) chiều 2/7 do HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền, UBND tỉnh có tờ trình về việc giới thiệu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Hiếu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu đồng ý 54/54 (đạt tỷ lệ 100%). Cũng tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu sinh năm 1973, quê xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh, có trình độ Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Thương mại và Cao cấp Lý luận chính trị.

Quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các vị trí như Trưởng phòng Xử lý tài sản thuộc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công, Sở Tài chính; Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh; Phó Giám đốc Sở Tài chính kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh.

Tháng 3/2021, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh (cũ) và được HĐND TP Hà Tĩnh (cũ) bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố.

Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương hai cấp, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh. Tháng 10/2025, ông được bầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.