Bà Nguyễn Phạm Duy Trang làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát

(VTC News) -

Chiều 9/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố, trao nghị quyết về công tác cán bộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Nguyễn Phạm Duy Trang.

Theo đó, tại Nghị quyết số 295, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bà Nguyễn Phạm Duy Trang, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Khoá XVI.

Tại Nghị quyết số 260, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Khóa XV giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Tại Nghị quyết số 281, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Hà Văn Thắng, nguyên Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Tại Nghị quyết số 294, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Huỳnh Khắc Điệp, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu tặng hoa cho các cán bộ vừa được bổ nhiệm.

Trao quyết định và phát biểu chúc mừng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định các cán bộ vừa được giao trọng trách mới đều được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn, đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Họ được rèn luyện trong môi trường công tác phong phú và có quá trình phấn đấu, cống hiến, có tư duy, tầm nhìn bao quát, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, khẳng định được năng lực và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.