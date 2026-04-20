Ông Đỗ Thành Trung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Sáng 20/4, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, Hội đồng Nhân dân TP Hải Phòng khóa XVII nhiệm kỳ 2026 – 2031 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân TP Hải Phòng bầu ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031, với số phiếu bầu 83/83, đạt tỷ lệ 100% số phiếu bầu.

Tân Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung.

Hội đồng Nhân dân TP Hải Phòng cũng bầu các Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Ủy viên UBND thành phố khóa XVII nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đề nghị của tân Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung.

6 Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các ông: Lê Anh Quân, Vũ Tiến Phụng, Lê Trung Kiên, Nguyễn Minh Hùng, Trần Văn Quân và Hoàng Minh Cường.

Tân Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung, sinh năm 1976, quê quán tại tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai).

Ông Đỗ Thành Trung có trình độ Thạc sỹ Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Đỗ Thành Trung từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Phòng Tây Nguyên, thuộc Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng phòng Tổng hợp của Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ từ năm 2014 – 2018; Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 6/2020, ông Đỗ Thành Trung được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Tháng 3/2023, ông Đỗ Thành Trung được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 2/2025, ông Đỗ Thành Trung được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Mới đây nhất, tháng 3/2026, ông Đỗ Thành Trung được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.