Đắk Lắk có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 30/3, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, ông Đỗ Hữu Huy (46 tuổi) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Đỗ Hữu Huy - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Ông Đỗ Hữu Huy hiện là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, ngày 20/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ định ông Huy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Ngoài ra, kỳ họp này cũng thực hiện bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ mới. Theo đó, bà Hồ Thị Nguyên Thảo (49 tuổi) tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ông Nguyễn Thiên Văn (53 tuổi), Trương Công Thái (57 tuổi) và Đào Mỹ (55 tuổi) tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031.