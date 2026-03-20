Ông Đỗ Hữu Huy làm Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk

(VTC News) -

Sáng 20/3, Tỉnh ủy Đắk Lắk công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, chỉ định ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiến hành kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (trái) và bà Cao Thị Hòa An - Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh - trao quyết định, hoa chúc mừng cho ông Đỗ Hữu Huy - Ảnh: TT

Trong thời gian chờ kiện toàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao bà Hồ Nguyên Thảo - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - phụ trách điều hành hoạt động của UBND tỉnh.

Ông Đỗ Hữu Huy, sinh năm 1980, quê quán Hải Phòng. Trình độ: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Kĩ sư Điện tử viễn thông, Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác của ông Đỗ Hữu Huy: Từ 8/2007 - Chuyên viên phòng Tổng hợp, giúp việc Thứ trưởng, Văn phòng Bộ Công thương. Đến 8/2009 - Phó Trưởng phòng, giúp việc Thứ trưởng, Văn phòng Bộ Công thương.

Từ 7/2011 - Hàm Trưởng phòng, giúp việc Thứ trưởng, Văn phòng Bộ Công thương. 10/2011 - Phó Vụ trưởng Vụ châu Phi, Tây Á, Nam Á, Bộ Công thương. Đến 8/2012 Phó Vụ trưởng Vụ châu Phi, Tây Á, Nam Á, Bộ Công Thương; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2012-2017.

Từ 8/2017 - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương. 11/2018 - Chánh Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đến 4/2022 - Ủy viên BCH Đảng ủy cơ quan Ủy ban nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban, Chủ tịch Công đoàn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Vào ngày 24/2/2025 - Ban Bí thư điều động, luân chuyển, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ 26/2/2025 - 6/2025 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026. 1/7/2025 - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 30/9/2025.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Huy được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Từ ngày 22/1/2026 ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.