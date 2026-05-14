Từ chiến lược chuyển đổi xanh đến dấu ấn tại giải thưởng Rồng Vàng 2026 của ofi

Đây là năm đầu tiên ofi (olam food ingredients), tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới chuyên cung ứng các nguyên liệu thực phẩm và đồ uống tham gia và được vinh danh trong bảng xếp hạng uy tín dành cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cột mốc này không chỉ tôn vinh hành trình gần 30 năm ofi có mặt tại Việt Nam mà còn khẳng định những đóng góp thiết thực của tập đoàn đối với chiến lược nông nghiệp bền vững và kinh tế xanh của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Ông Midhun Pachayil - Phó Chủ tịch ngành hàng Cà phê ofi Việt Nam - nhận giải thưởng Top 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) tiên phong chuyển đổi xanh 2025-2026.

Chia sẻ về giải thưởng, ban lãnh đạo ofi nhấn mạnh vai trò chiến lược của Việt Nam trong hành trình tăng trưởng toàn cầu. Ông Gaurav Patil, Tổng Giám đốc Điều hành ofi Việt Nam, cho biết: “Việt Nam là trung tâm sản xuất chiến lược của ofi tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Giải thưởng Rồng Vàng giúp củng cố niềm tin để chúng tôi tiếp tục đầu tư, biến Việt Nam thành ‘bệ phóng’ đưa nguyên liệu thực phẩm Việt Nam tiến xa hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời hướng tới xây dựng các cộng đồng nông nghiệp vững mạnh hơn”.

Nâng cao giá trị nông sản Việt trên thị trường toàn cầu

Từ khởi điểm là mô hình thu mua nông sản thô truyền thống, đến nay ofi đã xây dựng một hệ sinh thái sản xuất và chế biến quy mô lớn. Với mạng lưới 7 nhà máy sản xuất quy mô lớn và hiện đại trải dài tại các tỉnh như Đồng Nai, Gia Lai, Đắk Lắk và Tây Ninh, ofi tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những nhà xuất khẩu hạt điều và hồ tiêu hàng đầu tại Việt Nam trong 3 năm liên tiếp.

Ở ngành hàng cà phê, ofi cũng khẳng định vị thế là một trong những đơn vị xuất khẩu cà phê nhân thô và cà phê hòa tan hàng đầu.

Trọng tâm của chiến lược này là năng lực chuyển đổi nông sản Việt Nam thành nguyên liệu có giá trị cao. Trong suốt những năm qua, các nhà máy của ofi đã cung cấp hàng triệu sản phẩm hạt ăn liền (Ready-to-Eat - RTE) đạt tiêu chuẩn quốc tế cho các nhà bán lẻ lớn tại nhiều thị trường quốc tế.

Chiến lược tập trung vào sản xuất chế biến không chỉ góp phần gia tăng giá trị kinh tế địa phương, mà còn nâng tầm vị thế nông sản Việt Nam tại các thị trường bán lẻ hàng đầu trên thế giới.

Vị thế của ofi trong ngành nông nghiệp Việt Nam được ghi nhận qua Giải thưởng Trống Đồng do Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) trao tặng năm 2025. Giải thưởng này minh chứng cho thành công của ofi trong việc xây dựng chuỗi giá trị tích hợp, từ thu mua bền vững đến chế biến áp dụng công nghệ cao.

Chỉ riêng trong ngành điều, ofi đã kết nối nông sản Việt, xuất khẩu đến hơn 20 quốc gia. Mô hình kết nối toàn cầu và sản xuất tiêu chuẩn cao này đang được ứng dụng trên toàn bộ danh mục các ngành hàng của ofi tại Việt Nam, bao gồm cả ngành hàng cà phê và ngành gia vị.

Cam kết phát triển bền vững và hỗ trợ cộng đồng

Thông qua chiến lược bền vững toàn cầu “Lựa chọn thay đổi tích cực - Choices for Change”, ofi đang nỗ lực thúc đẩy những thay đổi tích cực lâu dài cho con người và hành tinh, cùng hợp tác với chính phủ, nông dân, các tổ chức xã hội và khách hàng.

ofi đang thực hiện lộ trình giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy nông nghiệp tái sinh tại Việt Nam với những kết quả cụ thể. Bám sát các định hướng quốc gia, ofi tập trung nguồn lực vào hai lĩnh vực trọng tâm tại Việt Nam: đóng góp vào mục tiêu net-zero (phát thải ròng bằng 0) thông qua chuỗi cung ứng ít phát thải và minh bạch; thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua nông nghiệp bền vững và phát triển cộng đồng.

ofi Việt Nam triển khai dự án cung cấp hệ thống tưới nước cho nông dân cà phê tại Lâm Đồng.

Tại Việt Nam, thông qua giải pháp thu mua bền vững với chương trình AtSource, ofi giúp khách hàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đo lường lượng phát thải khí carbon và tác động môi trường dựa trên dữ liệu thời gian thực của các ngành hàng hạt, gia vị và cà phê.

Bên cạnh mục tiêu giảm phát thải, ofi cũng thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua các chương trình nông nghiệp bền vững và phát triển cộng đồng. Hơn 9.000 nông dân được ofi hỗ trợ thông qua các chương trình chứng nhận quốc tế như AtSource, 4C và Rainforest Alliance, giúp cải thiện năng suất nông nghiệp đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường.

Bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, với đội ngũ hơn 4.500 cán bộ, công nhân, nhân viên và mạng lưới kết nối với hơn 9.000 hộ nông dân, ofi sẽ tiếp tục đầu tư vào các giải pháp số và năng lực sản xuất chế biến, góp phần hỗ trợ nông dân tăng sinh kế và tạo ra các tác động tích cực cho môi trường và xã hội, nhất quán với chiến lược Phát triển bền vững toàn cầu “Lựa chọn thay đổi tích cực - Choices for Change” của ofi.