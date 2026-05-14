Di dời các trường đại học khỏi nội đô Hà Nội về 4 khu vực

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 13/5, Hà Nội sẽ thực hiện lộ trình di dời các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp từ khu vực nội đô ra các cực tăng trưởng để hình thành các đô thị đại học tập trung, hiện đại và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Từ đó, Hà Nội hình thành các trung tâm đào tạo và nghiên cứu quy mô lớn gắn với các cực tăng trưởng. Cụ thể, khu đô thị Đại học và Nghiên cứu Hòa Lạc (cực phía Tây) sẽ có quy mô khoảng 1.000-1.500 ha, định hướng là trung tâm đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu đa ngành, trọng tâm là công nghệ cốt lõi gắn kết với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hoà Lạc.

Khu đào tạo chuyên ngành phía Tây Nam (Xuân Mai - Chương Mỹ) có quy mô khoảng 100-150 ha, tập trung các ngành đào tạo văn hóa, du lịch, y dược, hành chính, sư phạm, lâm nghiệp...

Khu đào tạo chuyên ngành phía Tây Bắc có quy mô khoảng 220-250 ha, tập trung các cơ sở đào tạo chuyên sâu về an ninh, quốc phòng và các khối ngành văn hóa, nghệ thuật đặc thù...

Khu đào tạo chuyên ngành hàng không và dịch vụ cảng (cực phía Bắc) có quy mô từ 120-180 ha gắn với khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trọng tâm đào tạo nhân lực kỹ thuật hàng không, quản trị logistics và dịch vụ hỗ trợ hàng không hiện đại...

Đối với cơ sở phải di dời toàn bộ, Hà Nội khuyến khích chuyển đổi công năng quỹ đất cũ tại nội đô để bổ sung hạ tầng cho giáo dục phổ thông, các công trình tiện ích công cộng và không gian xanh. Thành phố sẽ có cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ tại địa điểm mới.

Đối với cơ sở không thuộc diện di dời toàn bộ, Hà Nội khuyến khích mở rộng quy mô tại các cơ sở mới. Phần diện tích tại nội đô thực hiện tái cấu trúc, ưu tiên phục vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo sau đại học và đào tạo nghề chất lượng cao.