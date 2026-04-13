Đại học Quốc gia Hà Nội chuẩn bị đưa 15.000 sinh viên lên Hòa Lạc

Đại học Quốc gia Hà Nội đang từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất và hạ tầng tại Khu đô thị đại học ở Hòa Lạc nhằm chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng quy mô đào tạo tập trung trong những năm tới.

Theo thống kê, hiện gần 6.000 sinh viên đến từ nhiều đơn vị đào tạo trong hệ thống trường đang học tập tại đây. Khu đô thị đại học đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nhiều hạng mục quan trọng như giảng đường, phòng thí nghiệm, ký túc xá và các không gian học tập chung, hướng tới mô hình đô thị đại học xanh và hiện đại.

Việc phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc nằm trong định hướng xây dựng các cơ sở giáo dục đại học quy mô lớn bên ngoài khu vực nội đô. Theo quy hoạch của Hà Nội, khu vực này được định hướng trở thành đô thị khoa học - công nghệ, gắn với mô hình “thành phố đại học”, góp phần giảm tải cho trung tâm thành phố và thúc đẩy phát triển các đô thị vệ tinh.

Từ năm học 2026-2027, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến khoảng 15.000 sinh viên học tập tại khu đô thị đại học ở Hòa Lạc. (Ảnh: VNU)

Trong định hướng tổ chức đào tạo thời gian tới, Đại học Quốc gia Hà Nội từng bước đưa các hoạt động đào tạo đại học và sau đại học lên Hòa Lạc. Một số đơn vị đào tạo dự kiến triển khai hoặc mở rộng chương trình học tại đây, gồm Trường Đại học Việt Nhật, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Giáo dục, Trường Quốc tế, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, cùng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Theo kế hoạch, từ năm học 2026–2027 có khoảng 15.000 sinh viên học tập tập trung tại khu đô thị đại học này. Trong đó, khoảng 900 sinh viên năm nhất của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên dự kiến bắt đầu học tập tại Hòa Lạc, đánh dấu bước mở rộng mới trong lộ trình tăng quy mô đào tạo tại đây.

Song song với việc mở rộng quy mô đào tạo, trường đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông và hệ thống dịch vụ phục vụ sinh viên. Nhà trường dự kiến phối hợp với thành phố tăng cường các tuyến xe buýt kết nối khu vực nội đô với Hòa Lạc, đồng thời phát triển hệ thống xe buýt điện nội khu và xe đạp điện để hỗ trợ việc di chuyển trong khuôn viên.

Hệ thống ký túc xá và nhà ở sinh viên cũng được mở rộng. Dự kiến trong năm 2026, khu nội trú có thể đáp ứng hơn 10.000 chỗ ở, trong đó khoảng 5.000 chỗ trong ký túc xá, phần còn lại được bố trí thông qua hình thức liên kết với địa phương nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho sinh viên ngoại trú.

Bên cạnh đó, các dịch vụ hỗ trợ như ăn uống, y tế học đường, không gian học tập mở và hệ thống thể thao cũng đang được phát triển. Nhà trường dự kiến khảo sát xây dựng phòng khám đa khoa phục vụ sinh viên, giảng viên và cộng đồng khu vực.

Theo lãnh đạo nhà trường, cùng với việc hoàn thiện hệ thống an ninh, bãi đỗ xe, khu dịch vụ và hạ tầng số, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đang từng bước hình thành môi trường học tập hiện đại, hướng tới trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu quy mô lớn của cả nước.