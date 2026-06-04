XSMB thứ 5 ngày 4/6. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 4/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15. Toàn bộ KQXSMB 4/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải bảy, giải sáu, giải năm, giải tư, giải ba, giải nhì, giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 4/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 4/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 5 - KQXSMB hôm nay

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Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB)

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay thưởng tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ mở thưởng tại đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ quay số tại đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ tiếp tục quay tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ mở thưởng tại đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ quay số tại đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được quay tại đài Thái Bình (XSTB).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Theo quy định của XSMB, vé số trúng thưởng chỉ có hiệu lực nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau khi hết thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng theo quy định hiện hành.

- Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ và yêu cầu nhận thưởng hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết miền Bắc sẽ tiến hành chi trả giải thưởng trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc. Trên thực tế, nhiều trường hợp được xử lý sớm hơn để người trúng nhận giải nhanh chóng.

- Công tác trả thưởng của XSMB luôn được thực hiện theo quy trình rõ ràng, minh bạch và chính xác. Nhờ đó, người chơi có thể hoàn tất thủ tục nhận giải thuận lợi, đảm bảo đầy đủ quyền lợi khi sở hữu vé số trúng thưởng hợp lệ.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Hoạt động quay số XSMB được thực hiện theo hình thức luân phiên giữa 6 đài xổ số khu vực miền Bắc, trong đó mỗi ngày chỉ có một đài chịu trách nhiệm mở thưởng. Lịch quay cụ thể gồm: Hà Nội vào Thứ Hai và Thứ Năm, Quảng Ninh vào Thứ Ba, Bắc Ninh vào Thứ Tư, Hải Phòng vào Thứ Sáu, Nam Định vào Thứ Bảy và Thái Bình vào Chủ Nhật.

- Vào ngày được phân công mở thưởng, đài xổ số tương ứng sẽ phát hành và phân phối vé trên địa bàn theo quy định. Mỗi đài chỉ được phép phát hành vé cho đúng kỳ quay của mình và không được kéo dài việc phát hành sang các ngày khác.

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