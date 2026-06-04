'Phía bên kia thành phố' tập 6: Khuê cảnh báo Cương bị Tuyết Lan lợi dụng

(VTC News) -

Trích đoạn "Phía bên kia thành phố" tập 6

Ở tập trước, bầu không khí học đường càng thêm phần náo động bởi những lời bàn tán về "bùng binh" tình cảm giữa Thái, Tuyết Lan (Tú Quyên) và Khuê (Thái Vũ). Cơn ghen tuông của Thái lên đến đỉnh điểm khi anh cố tình tấn công khiến Khuê bị thương ngay trên sân bóng rổ, buộc thầy giáo phải can thiệp để nhắc nhở về tinh thần đoàn kết.

Dù Khuê liên tục phủ nhận, nhưng sự quan tâm đặc biệt của Lan từ việc mang nước đến lời đề nghị lập nhóm học tập chung khiến cô trở thành tâm điểm của sự đố kỵ. Tuy nhiên, Lan phải nhận một gáo nước lạnh khi Khuê thẳng thừng từ chối vì muốn duy trì đội nhóm "bất di bất dịch" với Cương (Võ Hoài Vũ).

Sóng gió không chỉ dừng lại ở trường học khi Cương và Khuê vô tình va chạm với xe ô tô của mẹ con Tuyết Lan. Sự hào hiệp, muốn bỏ qua vì là người quen của Cương nhanh chóng bị dập tắt bởi màn "giáo huấn" nghiêm khắc từ mẹ Lan (Thùy Dương). Sự khắt khe và nỗi bất an thường trực của bà không chỉ khiến không khí thêm căng thẳng mà còn phần nào hé lộ áp lực nặng nề mà Lan phải gánh chịu trong gia đình giàu có của mình.

Rắc rối tiếp tục bủa vây Lan khi cô trở thành mục tiêu bắt nạt của nhóm nữ sinh trong lớp. Vụ xô xát sau hành động khiêu khích hất đổ sách của Phi Yến đã dẫn đến hình phạt dở khóc dở cười từ thầy giáo: Lan và Phi Yến phải nắm tay nhau chạy 10 vòng quanh sân trường để học cách bao dung với người mình ghét.

Chính trong lúc Tuyết Lan mệt mỏi và bực tức nhất, sự xuất hiện đầy ấm áp cùng lời rủ rê trốn học đi chơi của Cương như một liều thuốc giải tỏa, kéo hai người lại gần nhau hơn, đồng thời giúp Cương tình cờ phát hiện ra gia cảnh "khủng" của cô bạn mới.

Tuy nhiên, đằng sau những ồn ào ấy vẫn là những khoảng lặng đầy bí ẩn về quá khứ. Việc Lan bất ngờ mang kỷ vật của anh trai quá cố ra sử dụng cùng phản ứng bất thường của Khuê khi nhìn thấy con thú bông hay tiếng còi tàu hỏa dường như đang báo hiệu cho những sự thật chấn động liên quan đến vụ tai nạn năm xưa sắp được đưa ra ánh sáng.

Cuộc va chạm giữa cặp bạn thân Khuê Cương và mẹ con Tuyết Lan

Trong tập 6 “Phía bên kia thành phố”, cặp bạn thân Khuê (Thái Vũ) và Cương (Võ Hoài Vũ) đã có một màn tranh luận gay gắt xoay quanh sự hiện diện của Tuyết Lan (Tú Quyên). Dù Khuê đã chủ động mở lời xin lỗi để làm hòa, nhưng Cương lại cho rằng người Khuê thực sự cần xin lỗi là Tuyết Lan.

Mâu thuẫn đẩy lên cao khi Khuê kiên quyết từ chối để Lan gia nhập nhóm học tập, bất chấp sự thuyết phục của bạn thân. Khuê thẳng thắn cảnh báo Cương nên cảnh giác vì cảm thấy Tuyết Lan đang tiếp cận Cương nhằm mục đích lợi dụng. Đặc biệt, Khuê vẫn khẳng định chắc chắn Lan đã "ăn trộm" bài nghiên cứu khoa học của mình, dù hiện tại cậu vẫn chưa tìm được bằng chứng xác thực để tố cáo. Ngược lại, vì đã "cảm nắng" cô bạn mới, Cương ra sức bênh vực Lan và tin rằng cô không phải người như vậy.

Tuy nhiên, nỗ lực tiếp cận "mỹ nhân" của Cương lại không diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Khi Cương mời kẹo để lấy lòng, Tuyết Lan lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng và đáp trả xa cách. Cô khẳng định việc mình đồng ý trốn học đi chơi cùng Cương lần trước chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và mong muốn mối quan hệ giữa cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường.

Sóng gió tiếp tục bủa vây Cương khi anh trở thành mục tiêu bắt nạt mới của Thái ngay trong lớp học. Thái cùng đám nam sinh không ngần ngại buông lời mỉa mai, chế giễu mùi nước xả vải "rẻ tiền" trên quần áo Cương, thậm chí còn lôi chuyện gia đình cậu ra để nhục mạ. Trước sự khiêu khích quá đáng của Thái, Cương mất kiểm soát và định lao vào bộc phát cơn thịnh nộ. Giữa lúc tình huống sắp trở nên tồi tệ, Khuê đã nhanh trí ném sách để thu hút sự chú ý, kịp thời ngăn cản Cương gây ra một vụ xô xát lớn trong lớp.

Khuê ngăn cản bạn kịp thời trước khi xảy ra xô xát.

Liệu lời cảnh báo của Khuê có khiến Cương thức tỉnh, hay tình bạn của cả hai sẽ thực sự rạn nứt vì Tuyết Lan? Cương sẽ làm gì để đối phó với những trò bắt nạt ngày càng quá quắt của Thái?

Tập 6 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 4/6 trên VTV1.