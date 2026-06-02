'Phía bên kia thành phố' tập 4: Tuyết Lan bị Khuê phát hiện quá khứ gian lận

Trích đoạn Phía bên kia thành phố tập 4

Ở tập trước, sự xuất hiện của Tuyết Lan (Tú Quyên), nữ sinh xinh đẹp, học giỏi vừa chuyển từ phố về nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp. Trong khi Thái tìm cách tiếp cận và ghi điểm với cô bạn mới bằng sự quan tâm nhiệt tình, thì Khuê (Thái Vũ) lại cảm thấy gương mặt của Lan rất quen thuộc nhưng chưa thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

Cũng trong tập này, những góc khuất về gia đình Tuyết Lan dần được hé lộ. Dù chuyển về ngôi trường ngoại ô với vẻ ngoài chỉn chu, khá giả, nhưng Lan luôn phải sống trong áp lực nặng nề từ sự kỳ vọng của mẹ (Thùy Dương). Không khí gia đình trở nên căng thẳng khi mẹ Lan liên tục nhắc về người anh trai đã khuất để làm chuẩn mực so sánh, khiến cô cảm thấy ngột ngạt và phản ứng gay gắt.

Trong khi đó, Khuê vẫn mang trong mình mặc cảm vì sự hèn nhát của bản thân khi không thể tự bảo vệ mình trước những lời trêu chọc "con hoang" từ bạn bè, dù Cương (Võ Hoài Vũ) đã nỗ lực giúp đỡ.

Khuê vẫn còn rất mặc cảm trước lời trêu chọc của bạn bè

Trong Phía bên kia thành phố tập 4, mối quan hệ giữa các nhân vật bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn trực diện khi bí mật của Tuyết Lan bị bại lộ.

Trong một tình huống tại lớp, Tuyết Lan chủ động mượn vở của Khuê để xem lại bài cũ. Tuy nhiên, "ngôi sao toán học" của lớp lại tỏ ra không mấy thiện chí. Tận dụng cơ hội này, Thái tiếp tục dìm hàng Khuê trước mặt Tuyết Lan bằng giọng điệu châm biếm, lôi chuyện Khuê là "con hoang" và không rõ bố là ai ra để chế giễu.

Sự việc càng trở nên kịch tính khi Khuê vô tình tìm hiểu thông tin trên báo chí và bàng hoàng phát hiện ra sự thật về Tuyết Lan. Hóa ra, Lan chính là người đã giành giải Nhất trong cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp thành phố năm ngoái với nội dung bài thi giống hệt bài của Khuê từng bị mất một cách bí ẩn ngay sát giờ nộp. Ngay trong đêm, Khuê tức tốc chạy sang nhà Cương để khẳng định chắc chắn rằng Tuyết Lan chính là người đã lấy bài của mình để dự thi.

Khuê phát hiện sự thật về Tuyết Lan.

Ở một diễn biến khác, tập phim cũng dành thời gian khai thác tâm lý của Tuyết Lan qua cuộc trò chuyện với bố. Trong cơn tuyệt vọng và ám ảnh về cái chết của anh trai, Lan đau đớn tâm sự rằng nếu người ra đi là cô thì có lẽ mẹ đã bớt đau lòng hơn. Những lời an ủi từ bố (Minh Tiệp) liệu có đủ giúp Lan vượt qua được những lỗi lầm trong quá khứ và áp lực hiện tại?

Liệu Khuê sẽ làm gì để đòi lại công bằng cho bản thân khi nắm giữ bằng chứng gian lận của Tuyết Lan?

Tập 4 Phía bên kia thành phố sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 2/6 trên VTV1.