Doãn Ngọc Tân gia nhập Thể Công Viettel

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, tiền vệ Doãn Ngọc Tân đạt thỏa thuận gia nhập Thể Công Viettel. Mối quan hệ tốt đẹp giữa cầu thủ sinh năm 1994 và huấn luyện viên trưởng Velizar Popov là chìa khóa mở ra thương vụ này.

Thể Công Viettel phải cạnh tranh gay gắt với hai đội bóng khác nhưng vẫn chiến thắng nhờ việc Ngọc Tân muốn thi đấu ở gần nhà và được làm việc với ông Popov. Cuối tuần qua, Doãn Ngọc Tân thông báo sẽ chia tay Đông Á Thanh Hóa sau 6 năm gắn bó. Anh giành 2 Cúp Quốc gia và 1 Siêu cúp Quốc gia, thi đấu gần 130 trận cho đội bóng xứ Thanh.

Sau đó, anh được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam để tham dự AFF Cup 2024. Từ vị trí của một cầu thủ dự bị, ngôi sao gốc Hà Nội dần chiếm được niềm tin và có suất đá chính bên cạnh Hoàng Đức. Anh có đóng góp đáng kể vào chức vô địch của đội tuyển Việt Nam ngay trên đất Thái Lan.

Rất nhiều người hâm mộ thậm chí coi Doãn Ngọc Tân như một huyền thoại của bóng đá Thanh Hóa. Ở giai đoạn khó khăn vừa qua, Ngọc Tân vẫn ở lại và mang tấm băng đội trưởng gồng gánh đội bóng này vượt qua nhiều thử thách để trụ hạng thành công.

Trên trang cá nhân của mình, Doãn Ngoc Tân viết: "6 năm - 1 hành trình và nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Cũng đã đến lúc Tân phải nói lời chia tay với tập thể đội bóng cùng toàn thể người hâm mộ bóng đá Thanh Hoá. Tân xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo, ban huấn luyện, bác sĩ, nhân viên CLB cùng tất cả anh em cầu thủ đã cùng nhau tạo nên 1 tập thể đoàn kết, kiên cường.

Chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều thăng trầm và có nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau. Quan trọng nhất là đã hoàn thành mục tiêu của mùa giải năm nay bằng sự quyết tâm, ý chí chiến đấu, cùng tình yêu mãnh liệt cho mảnh đất này. Cám ơn khán giả, những người luôn dõi theo, tin yêu và ủng hộ đội bóng dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

Tân sẽ rất nhớ và trân quý tình cảm của mọi người dành cho mình, đây sẽ là động lực to lớn để Tân không ngừng phấn đấu, hoàn thiện bản thân. Xin chúc tất cả mọi người sức khoẻ, bình an, thành công trong cuộc sống. Tân sẽ nhớ mọi người lắm đấy. Tạm biệt và biết ơn nơi đây thật nhiều".