Thí sinh 'đội mưa' ra về sau môn thi lớp 10 chuyên tại TP.HCM

Chiều 2/6, cơn mưa lớn đổ xuống nhiều khu vực tại TP.HCM đúng thời điểm gần 13.000 thí sinh hoàn thành bài thi môn chuyên, môn tích hợp vào lớp 10, khiến việc di chuyển rời điểm thi gặp không ít khó khăn.
Sau khi kết thúc 3 môn thi bắt buộc của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập (hệ đại trà), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên và lớp tích hợp tiếp tục bước vào bài thi môn chuyên hoặc môn tích hợp theo nguyện vọng đã đăng ký.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn) ngay khi tiếng chuông kết thúc giờ làm bài vang lên, nhiều học sinh "đội mưa" để rời điểm thi trong cơn mưa nặng hạt.
Thí sinh Trần Minh Khôi, đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, cho biết đề thi tương đối khó dù đã dành nhiều thời gian ôn luyện trước kỳ thi. Nam sinh hy vọng kết quả đạt được sẽ giúp em có cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường mong ước.
Bên ngoài các điểm thi, bất chấp thời tiết không thuận lợi, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ đợi con em dưới mưa.
Phụ huynh "đội mưa" chờ con sau giờ thi.
Anh Hoàng Minh Tạo, ngụ phường Sài Gòn, cho biết: "Dù cho mưa lớn nhưng tôi vẫn đứng chờ con vì đây là môn cuối cùng. Kết thúc môn thi sẽ đón cháu về nhà ngay để "xả hơi" sau kỳ thi căng thẳng. Hy vọng cháu làm bài tốt, đậu vào trường chuyên mà cháu đặt kỳ vọng".
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, năm học 2026-2027 có 11.110 thí sinh đăng ký dự thi vào 4 trường THPT chuyên trực thuộc Sở và 1.794 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp tích hợp tại 10 trường THPT.
Trong số các trường chuyên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có số lượng đăng ký cao nhất với 5.738 nguyện vọng, trong khi chỉ tuyển 805 học sinh, tương ứng tỷ lệ "chọi" khoảng 1/7.
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ghi nhận 2.521 thí sinh đăng ký dự thi, tuyển 525 học sinh, tỷ lệ "chọi" khoảng 1/4,8. Tiếp đó là Trường THPT chuyên Hùng Vương với 1.526 thí sinh đăng ký, tuyển 455 học sinh, tỷ lệ "chọi" khoảng 1/3,3; Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 1.325 thí sinh đăng ký dự thi, tuyển 525 học sinh, tương ứng tỷ lệ "chọi" khoảng 1/2,5.
Năm học 2026-2027, cả 4 trường THPT chuyên của TP.HCM tuyển sinh trên phạm vi cả nước. Theo quy định, những thí sinh không trúng tuyển vào lớp chuyên hoặc không xác nhận nhập học vẫn được tiếp tục tham gia xét tuyển theo ba nguyện vọng vào lớp 10 THPT công lập thường đã đăng ký trước đó.
Điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính bằng tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số 2. Đối với bài thi môn chuyên và môn tích hợp, thời gian làm bài là 150 phút.