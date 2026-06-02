Thi lớp 10 tại TP.HCM: Thí sinh nói đề Toán vừa sức, thi nhau đoán điểm

(VTC News) -

Tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi sau khi kết thúc thi môn Toán. Nhiều thí sinh nhận xét đề thi vừa sức, bám sát chương trình học, có 2 câu khó hơn mang tính phân hoá cao.

Em Nguyễn Huỳnh Phương Nhi, học sinh Trường THCS Chi Lăng, nhận xét đề thi Toán năm nay dễ hơn so với năm trước. Theo em, đề thi bám sát kiến thức đã được ôn tập nên thí sinh có thể làm bài khá thuận lợi.

Nhiều thí sinh rời phòng thi môn Toán - môn thi cuối của kỳ tuyển sinh lớp 10 với tâm trạng vui vẻ.

Đánh giá về mức độ phân hóa của đề, Phương Nhi cho rằng câu 6 và câu 7c là những câu khó nhất, có khả năng phân loại thí sinh rõ rệt. Các câu còn lại ở mức độ vừa phải, học sinh có học lực trung bình và khá đều có thể làm được nếu đọc kỹ đề và nắm chắc kiến thức cơ bản.

"Sau khi thi xong môn Toán thì em đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì cả 3 môn em đều làm bài khá tốt. Riêng môn Toán hôm nay thì em nghĩ bạn nào ôn tập kỹ các kiến thức trong sách giáo khoa cũng có thể đạt điểm ở mức khá. Em dự đoán mình sẽ được từ 8 điểm trở lên", Phương Nhi cho biết.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn.

Thí sinh Nguyễn Lâm Tuấn Khương (đăng ký thi lớp 10 chuyên Sử vào Trường chuyên Lê Hồng Phong) cho hay, môn Toán không phải môn sở trường, tuy nhiên, em đánh giá đề thi Toán năm nay khá dễ và nhẹ nhàng hơn so với năm trước.

Theo Khương, phần lớn các câu hỏi đều bám sát kiến thức đã học, giúp thí sinh thuận lợi trong quá trình làm bài. Tuy nhiên, nam sinh cho rằng vẫn có những câu mang tính phân hóa. Trong đó, câu 6 là câu khó nhất của đề và có tính thách thức cao hơn các câu còn lại.

Tuấn Khương chia sẻ thêm, em hoàn thành bài thi khá tốt, dự đoán có thể đạt từ 7,5 trở lên. "Chiều nay, sau khi thi xong môn chuyên, mai em sẽ ngủ cả ngày để bù lại những ngày ôn luyện vất vả vừa qua".

Cũng như nhiều thí sinh khác, em Nguyễn Mai Chi, học sinh trường THCS Nguyễn Du đánh giá, đề Toán ở mức vừa sức, so với các đề thi những năm trước đã tham khảo độ khó không có nhiều khác biệt. Nữ sinh đánh giá mặt bằng đề phù hợp, tạo cơ hội để học sinh học lực khá trở lên đạt kết quả tốt. Với bài làm của mình, em dự đoán có thể đạt khoảng 8 điểm.

"Sau khi hoàn thành kỳ thi em muốn dành thời gian thư giãn bằng cách đi xem phim hoặc nghỉ ngơi sau những ngày ôn thi căng thẳng. Ba mẹ em cũng không tạo áp lực lên em nên em cảm thấy khá thoải mái", Mai Chi chia sẻ.

Nhiều phụ huynh đứng đợi đón các thí sinh ngoài điểm thi.

Em Đinh Ngọc Thiên Hà, học sinh Trường THCS Trường Chinh dự đoán có thể đạt trên 8 điểm sau khi kết thúc môn Toán.

"Câu 6 là phần khiến em mất nhiều thời gian nhất do phải thực hiện khá nhiều bước và giải các phương trình. Trong khi đó, câu 7c tuy có tính phân hóa nhưng theo em không quá khó, các ý trong câu hỏi vẫn tương đối dễ tiếp cận", Thiên Hà cho biết.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, năm nay có hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Trong đó, hơn 11.110 em đăng ký dự thi vào các trường chuyên và 1.794 em lựa chọn chương trình tiếng Anh tích hợp.

Đối với các thí sinh thi vào lớp 10 chuyên/tích hợp sẽ dự thi môn chuyên/tích hợp vào chiều nay 2/6. Các bài thi này diễn ra với thời gian 150 phút.

Đề Toán thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2026.

Theo kế hoạch, từ ngày 3/6 đến 9/6, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi và đối sánh kết quả thi. Sau khoảng thời gian này, Sở sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn và kế hoạch tuyển bổ sung (nếu có).