Hà Nội lùi xem xét đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Ngày 2/6, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) xem xét nghị quyết về đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 và các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương thông tin tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương cho biết, qua thẩm tra cho thấy các nội dung của 2 tờ trình dự thảo nghị quyết đã tiếp thu nhiều ý kiến thẩm tra, tham vấn.

Tuy nhiên, theo ông Cương, đây là nội dung cần được đánh giá kỹ, tiếp nhận thêm nhiều thông tin của Nhân dân, các tổ chức cá nhân liên quan, đề nghị nghị quyết phải có tính khả thi, các mục tiêu đề ra cũng như tạo điều kiện công bằng, tốt nhất cho người dân.

"Vì vậy, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung, tiếp thu các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp này để kịp thời hoàn thiện dự thảo 2 nghị quyết quan trọng này trình với HĐND xem xét quyết nghị tại kỳ họp thứ tư HĐND thành phố dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 6/2026", Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố thông tin.

Cuối tháng 5, UBND TP Hà Nội có tờ trình bổ sung gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành nghị quyết thông qua đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Đáng chú ý, theo tờ trình bổ sung, thành phố chưa cấm xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe ôm công nghệ) đi vào vùng lõi thuộc phường Hoàn Kiếm từ 1/7 như tờ trình trước đó.

Lộ trình thực hiện đề án vẫn giữ nguyên so với đề án cũ, với 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (1/7/2026 - 31/12/2026), triển khai thí điểm tại phường Hoàn Kiếm; Giai đoạn 2 (1/1/2027 - 31/12/2027), mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam; Giai đoạn 3 (1/1/2028 - 31/12/2029), triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong Vành đai 1.